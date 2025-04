Fonte: Ufficio Stampa Toyota Un record di affidabilità per i pickup Toyota

I pickup sono tra i veicoli più diffusi sulle strade americane e sono spesso utilizzati anche per i lunghi spostamenti, grazie all’ampio spazio di carico che li rende utili sia nella vita privata che durante l’attività lavorativa. La quasi totale assenza di strade strette, inoltre, elimina il problema delle grandi dimensioni di questi veicoli. Il caso raccontato da Pickup Truck Talk ha davvero dell’incredibile e conferma lo strettissimo legame che c’è tra molti automobilisti americani e il mondo dei pickup.

La storia in questione riguarda Victor Sheppard, un cittadino americano residente in Louisiana, che ha raggiunto un traguardo straordinario, percorrendo ben 3 milioni di chilometri con due pickup. Per arrivare a quest’incredibile traguardo, Sheppard ha scelto la gamma di Toyota e, in particolare, il pickup Toyota Tundra, uno dei modelli più apprezzati oltreoceano, in questo segmento di mercato.

Si tratta di un risultato davvero importante e che conferma uno degli aspetti su cui Toyota ha costruito buona parte della sua fama internazionale. La Casa nipponica, infatti, è ben nota per l’affidabilità dei suoi veicoli, in grado di percorrere tantissimi chilometri senza grossi problemi. Chi sceglie Toyota, nella maggior parte dei casi, può stare tranquillo e non dovrà cambiare auto per molto tempo.

Una storia iniziata nel 2007

L’avventura con la Toyota Tundra (in foto è riportato un esemplare del Model Year 2024 per il mercato americano) di Victor Sheppard è iniziata nel 2007, con l’acquisto del pickup della Casa nipponica. Dopo circa nove anni, l’automobilista americano ha raggiunto l’incredibile traguardo di un milione di miglia percorse con il veicolo (quindi 1,6 milioni di chilometri circa). Informata del risultato, Toyota, nel 2016, decise di fare un regalo al suo affezionato cliente, mettendogli a disposizione una Tundra Limited Crew Cab di nuova generazione.

Con grande precisione, Sheppard, lo scorso 9 aprile 2025, dopo nove anni alla guida del nuovo pickup, ha toccato nuovamente quota un milione di miglia percorse. Sommando i due risultati, dal 2007 a oggi, i due modelli di Toyota hanno percorso per le strade americane ben 2 milioni di miglia pari a oltre 3 milioni di chilometri. Il risultato sarebbe ancora più significativo se si considerassero tutte le Toyota possedute dall’automobilista americano. Nel corso della sua “carriera”, infatti, prima di passare alla Tundra nel 2007, Sheppard aveva già acquistato 15 altri veicoli dalla Casa nipponica e, quasi sicuramente, continuerà a guidare Toyota anche in futuro, magari scegliendo ancora Tundra, nominata lo scorso anno tra le auto più affidabili.

Un record di affidabilità

Toyota è da tempo un punto di riferimento assoluto del mercato delle quattro ruote, oltre a essere leader per vendite globali. In Nord America e, in particolare, in molti Stati degli Usa, la Casa nipponica registra risultati di vendita sempre molto elevati grazie a una gamma completa e ricca di opzioni. Uno dei punti di forza di Toyota è l’affidabilità su cui il brand ha costruito una fetta importante dei suoi successi. Il risultato ottenuto da Victor Sheppard è una dimostrazione ulteriore della grandissima solidità di Toyota e delle sue auto che sono in grado di percorrere tanti chilometri, riducendo al minimo i problemi.