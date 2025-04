Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: McMurtry Un'auto da record: battuto il primato sul tracciato di Top Gear

Il leggendario record sul giro del Top Gear Test Track è stato infranto con un margine sorprendente dalla rivoluzionaria McMurtry Spéirling PURE VP1. Questa impresa segna un cambio di paradigma nell’ingegneria delle prestazioni, ridefinendo i limiti di ciò che è possibile. Grazie a questo traguardo, l’automobilismo celebra un nuovo capitolo significativo.

Sotto le sapienti mani di “Stig”

La McMurtry Spéirling PURE VP1, pilotata dal leggendario “Stig”, è una macchina monoposto con una carrozzeria in carbonio che sprigiona una potenza di 1.000 CV. Ciò che la distingue veramente è il suo sistema Downforce-on-Demand, una ventola che genera ben 2000 kg di deportanza a qualsiasi velocità. Questa tecnologia all’avanguardia si traduce in un’accelerazione fulminea da 0 a 100 km/h in soli 1,5 secondi e una velocità massima di 300 km/h. Ma sono le velocità in curva le più impressionanti, specialmente nella Hammerhead e Chicago, che riescono a superare persino quelle delle moderne monoposto di Formula 1. Essendo la prima “fan car” disponibile commercialmente con un design a gonna sigillata, si attacca letteralmente al tracciato, generando un livello di aderenza ineguagliabile per la maggior parte dei veicoli.

Una pista che ha fatto scuola

Il Top Gear Test Track, introdotto nel 2002 come parte integrante del celebre programma televisivo della BBC, si è affermato come il banco di prova definitivo per le auto più veloci e prestigiose del mondo. Con il suo mix di rettilinei ad alta velocità e chicane strette, il circuito è diventato un vero e proprio test di velocità, maneggevolezza e precisione di guida. Negli anni, supercar e hypercar da pista, dalle McLaren P1 alle Ferrari FXX e Aston Martin Valkyrie, hanno sfidato i suoi limiti. Il precedente record sul giro, detenuto dalla Renault F1 di Fernando Alonso del 2004 con un tempo di 59.0 secondi, era ampiamente considerato uno dei risultati più straordinari per una vettura da F1 moderna. Molti sfidanti si sono succeduti, ma nessuno era riuscito a detronizzare il campione in carica, fino ad ora.

La McMurtry Spéirling PURE VP1 ha compiuto un’impresa senza precedenti, polverizzando il vecchio primato con un incredibile tempo di 55.9 secondi, segnando un momento decisivo nel mondo dell’automobilismo. Thomas Yates, co-fondatore e amministratore delegato di McMurtry Automotive, ha espresso la sua emozione dichiarando che “ottenere il giro più veloce di sempre su questo leggendario circuito è un’impresa immensa per il team di McMurtry Automotive ed è stata supportata dai nostri fantastici clienti. Per me, questo record evoca grandi sentimenti di nostalgia per le incredibili auto che hanno calcato questa pista prima della nostra su Top Gear. Per il team McMurtry, questo non è solo un record: è una testimonianza della nostra passione per l’innovazione, le prestazioni e la leggerezza. Dedichiamo questo record a Sir David McMurtry, che ha fondato questa azienda e la cui eredità portiamo avanti con orgoglio in tutto ciò che facciamo“.

Un giro che entra nella storia

Questo giro record rappresenta una pietra miliare nella storia delle quattro ruote. L’arrivo della McMurtry Spéirling PURE VP1 ha indubbiamente alzato l’asticella a livelli senza precedenti. Jack Rix, Editor-In-Chief di BBC Top Gear, ha commentato: “Essere lì a testimoniare la frantumazione di un record di 20 anni, uno che pensavamo fosse intoccabile, è stato un momento incredibile. E vedere lo Stig aggrapparsi a quella vettura in curva a velocità mai viste prima è stato un esempio di guida soprannaturale. Sapevamo già che la McMurtry rappresentava un gigantesco salto tecnologico, questo ci ha messo il punto esclamativo. È un record che potrebbe non essere mai battuto… a meno che qualche team di F1 non si senta coraggioso?“.

McMurtry è un produttore britannico di hypercar elettriche fondato nel 2016 dal pioniere dell’ingegneria Sir David McMurtry. La loro visione è audace ma semplice: costruire veicoli focalizzati puramente sull’esaltazione della guida. Non solo per piloti professionisti, ma per chiunque sia appassionato di superare i limiti. Il team d’élite ha creato la Spéirling, un’auto rivoluzionaria con ventola che offre 3G di aderenza in curva grazie a 2000 kg di deportanza disponibile da 0 km/h. Oltra alla pista di Top Gear, ha infranto il record assoluto anche alla Goodwood Festival of Speed Hillclimb. Non è solo veloce, è leggera, agile e incredibilmente rapida in curva, mette sull’asfalto prestazioni di livello eccezionale nelle mani di qualsiasi appassionato. Intanto, i test continuano su circuiti leggendari in vista delle consegne ai clienti in tutto il mondo previste per il 2026.