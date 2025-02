Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Getty Images Roberto Baggio col Pallone d'Oro vinto nel 1993

Due miti italiani degli anni ’90 del secolo scorso: da una parte la regina dei rally, la Lancia Delta Integrale, dall’altra Roberto Baggio, il fantasista che ha stregato una nazione intera con il dieci sulle spalle. Questi due simboli del nostro Paese hanno un trascorso insieme, infatti il Divin Codino ha posseduto una Delta HF Integrale Evo 2, che adesso è stata venduta a un’asta di beneficenza per 230.000 euro. Questa vettura esclusiva, realizzata per celebrare la vittoria del Pallone d’Oro del talento di Caldogno nel 1993, ha percorso solamente 48 chilometri. Il ricavato della vendita, come detto, è stato interamente devoluto in beneficenza, seguendo le indicazioni dell’ex calciatore.

La Lancia Delta di Roberto Baggio: esemplare speciale

La Lancia Delta Integrale (e prima ancora la 4WD) è universalmente riconosciuta come la regina del mondo rally. Ha conquistato sei titoli mondiali costruttori consecutivi e ottenuto svariate vittorie tra il 1987 e il 1993, quando ha partecipato al WRC. La versione realizzata per Roberto Baggio è ancora più esclusiva: basata sulla Evo2 Kat, presenta una livrea Giallo Ginestra e interni in Pelle Frau, con un badge dedicato a Roberto Baggio sul tunnel centrale. Il motore è un 2.0 quattro cilindri turbo da 211 cavalli, abbinato alla trazione integrale. Ovviamente, questo asso nella manica non poteva mancare.

Mettere le mani su un’auto così titolata e appartenuta al simbolo del calcio italiano, per celebrare la sua vittoria personale più importante come quella del Pallone d’Oro ’93, è un privilegio molto importante. Per questo motivo, non bisogna stupirsi del fatto che l’esemplare abbia raggiunto una quotazione stellare, come mai prima di adesso.

Restauro e originalità

L’auto è stata restaurata da ItaliaMotorsport sotto la supervisione di Miki Biasion, vincitore di due mondiali rally proprio al volante della mitica Delta Integrale sul finire degli anni ‘80. Durante il restauro, ogni parte dell’auto è stata smontata e ripristinata con processi d’epoca, preservandone l’originalità. La vettura è stata immatricolata in Italia e conserva le targhe originali, le doppie chiavi e il libretto originale, dove è presente la prima intestazione alla Roberto Baggio Sport, una delle società dell’ex calciatore.

Insomma, non manca proprio niente di quello che si dovrebbe trovare in un’auto che arriva direttamente dal passato e che porta la firma di due leggende dello sport italiano come Roberto Baggio e Miki Biasion, due personalità che hanno fatto palpitare il cuore degli amanti del calcio e del rally. Come dimostra il finale di questa storia, la vendita ha avuto un successo ragguardevole, e il ricavato è andato in buone mani, senza alcun tipo di lucro.

Venduta per un buon motivo

La vendita all’asta della Delta Integrale di Baggio è stata ufficializzata da Catawiki. Il prezzo finale è di 230.000 euro e rappresenta il più alto pagato da un italiano nel 2024 all’incanto. Niente male. L’intero ricavato è stato devoluto a diverse organizzazioni benefiche, fra le quali spiccano: Stella di Cuori APS, Fondazione Vialli, Mauro Onlus, Pupi Onlus e Fondazione mondiale piloti. In questa storia, quasi da favola, potremmo prendere in prestito una frase direttamente dalle fiabe: “Tutto è bene, quel che finisce bene”.