La Renault Twingo E-Tech Electric si trasforma e diventa un'opera d'arte grazie a Joshua Vides, artista americano noto per la sua capacità di giocare con i contrasti tra bianco e nero

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Ufficio Stampa Renault La Renault Twingo E-Tech Electric si trasforma in opera d'arte

Renault sta lavorando con attenzione allo sviluppo di una gamma di modelli di nuova generazione in grado di soddisfare appieno le esigenze del mercato delle quattro ruote ma, nello stesso tempo, capace di conquistare gli appassionati con uno stile unico e ricercato, senza perdere l’accessibilità tipica dei modelli della Casa francese.

Da questa esigenza nascono alcuni progetti creativi pensati per rivisitare la gamma del brand con l’obiettivo di esaltare il design e lo stile, trasformando l’auto in una vera e propria opera d’arte. L’ultimo esempio di questo progetto arriva dall’opera realizzata da Joshua Vides che ha ricevuto carta bianca da Renault per poter rivisitare la Twingo E-Tech Electric, modello simbolo del nuovo corso della Casa.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all’opera dell’artista americano che esalta lo stile della piccola elettrica francese.

Un progetto unico

Joshua Vides ha realizzato una performance presso il Défilé Renault, al numero 53 degli Champs-Élysées dall’8 al 13 aprile. Per cinque giorni, l’artista ha lavorato sul modello, trasformando un oggetto industriale in un’opera immersiva, con l’obiettivo di creare un vero e proprio parallelismo tra arte contemporanea, cultura pop e, naturalmente, design automobilistico.

Vides è noto per le sue opere caratterizzate da un’estetica che gioca sul contrasto tra bianco e nero e, su queste linee, ha trasformato la Twingo E-Tech Electric, il modello con cui Renault vuole rendere sempre più accessibile la mobilità elettrica, puntando su un comparto tecnico completo e su un design iconico.

Il lavoro svolto dall’artista americano resterà visibile al pubblico anche nel prossimo futuro: la versione di Twingo rivisitata da Joshua Vides, infatti, è ora esposta al Défilé Renault fino al 9 giugno, nell’ambito della rassegna Pop Art Car. L’opera sarà poi integrata nella collezione di art cars del Fondo Renault, che da tempo porta avanti un lavoro mirato alla creazione e all’approfondimento di un vero e proprio dialogo tra il modo dell’auto e quello dell’arte contemporanea. In futuro, ulteriori modelli della Casa saranno protagonisti di iniziative simili.

Il video pubblicato da Vides su Instagram ci mostra la realizzazione dell’opera e il risultato finale, visibile da tutte le angolazioni.

La Renault Twingo E-Tech Electric è un modello destinato a ritagliarsi uno spazio da protagonista del mercato, anche grazie alle sue ottime prestazioni. Si tratta di una piccola elettrica, pensata per garantire agli automobilisti la possibilità di puntare sulla mobilità sostenibile con una spesa contenuta, una buona autonomia e una dotazione completa. Con la versione Evolution, la city car francese parte da meno di 20.000 euro e rappresenta oggi un modello di grande interesse per il mercato italiano.

Arnaud Belloni, Group Global Chief Marketing Officer Renault, ha commentato: