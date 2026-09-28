Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Sai riconoscere un'auto dal dettaglio? Prova il nostro quiz

Fai il nostro quiz

Che siate appassionati di motori, curiosi visitatori del Salone o semplicemente persone convinte di avere una buona memoria visiva, questa è l’occasione per mettervi alla prova. Perché riconoscere un’automobile quando la si vede per intero è facile. Farlo partendo da un solo dettaglio è tutta un’altra storia. La domanda è semplice: riuscirete a indovinare l’auto prima degli altri?

Basta davvero un dettaglio per riconoscere un’auto? È una domanda che, almeno in apparenza, sembra avere una risposta scontata. Dopotutto, ogni giorno siamo circondati da vetture di ogni tipo: le vediamo nel traffico, parcheggiate sotto casa, nelle pubblicità e sui social. Eppure, quando si elimina il contesto e si lascia visibile soltanto un piccolo particolare, le certezze iniziano a vacillare.

Un dettaglio. Un particolare della carrozzeria. Un elemento del frontale. Una firma luminosa. Potrebbe sembrare sufficiente per arrivare subito alla risposta corretta, ma la realtà è spesso diversa. Le auto moderne condividono sempre più soluzioni stilistiche, mentre i designer lavorano costantemente per creare elementi distintivi che rendano ogni modello immediatamente riconoscibile. Il risultato è una sfida che può mettere in difficoltà anche gli appassionati più preparati.

Quante volte ci siamo convinti di aver identificato una vettura per poi accorgerci di aver sbagliato? E quante volte un particolare apparentemente insignificante si è rivelato l’indizio decisivo? È proprio questo il fascino del gioco: osservare, ragionare e fidarsi del proprio istinto.