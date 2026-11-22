123RF Ringraziare chi si ferma sulle strisce pedonali: cosa dice la psicologia

Quando un automobilista si ferma per lasciarci attraversare sulle strisce pedonali, capita di ringraziarlo con un cenno della mano. Non tutti lo fanno, naturalmente. Qualcuno ritiene superfluo mostrare riconoscenza per un comportamento che il Codice della Strada impone già ai conducenti. Ma quel gesto così piccolo potrebbe avere conseguenze interessanti anche sul modo in cui ci rapportiamo agli altri.

A sostegno della tesi, il sito francese Saint et Natural richiama uno studio pubblicato nel 2010 dagli psicologi Adam Grant e Francesca Gino sul Journal of Personality and Social Psychology. La coppia di ricercatori desiderava stabilire se ricevere un ringraziamento influisse in qualche modo sulla disponibilità ad aumentare nuovamente qualcuno.

Per verificarlo hanno condotto diversi esperimenti, uno dei quali ha coinvolto 69 persone, alle quali è stato chiesto di esaminare una lettera di presentazione e fornire un parere. La differenza è emersa nella fase successiva, nel momento in cui i partecipanti hanno ricevuto una seconda richiesta di aiuto.

Ringraziare qualcuno può incoraggiarlo ad aiutare ancora

A 69 persone Adam Grant e Francesca Gino hanno affidato un compito semplice: leggere una lettera di presentazione e dare un giudizio. Una volta concluso, però, ai partecipanti sarebbe stato chiesto un secondo favore, dopo che soltanto alcuni avevano ricevuto un messaggio di ringraziamento.

Ed è qui che i numeri si fanno interessanti. Senza quel messaggio, appena il 32% ha accettato di dare ancora una mano. Tra chi era stato ringraziato, invece, la disponibilità ha raggiunto il 66%: praticamente il doppio.

Ma l’effetto di un ringraziamento si limita a chi lo riceve? Grant e Gino hanno cercato una risposta con un altro esperimento, stavolta introducendo una persona estranea al primo scambio. Tra i partecipanti ringraziati, il 55% si è mostrato disposto ad aiutarla. In assenza di quel grazie, la quota si è fermata al 25%.

Perché il ringraziamento influenza il comportamento

Gli autori hanno cercato di capire che cosa spingesse le persone a ripetere un gesto altruistico. A incidere era soprattutto la percezione del proprio valore sociale. Ricevendo un ringraziamento, i partecipanti avevano la conferma che il loro contributo fosse stato apprezzato e avesse avuto un’utilità per qualcun altro.

Questo meccanismo potrebbe entrare in gioco anche sulle strisce pedonali: un automobilista che riceve un cenno di riconoscenza può interpretarlo come un segnale positivo e sentirsi incoraggiato a mantenere un atteggiamento cortese.

Ma è bene distinguere l’ipotesi dai risultati scientifici: lo studio non dimostra che ringraziare un conducente aumenti la probabilità che si fermi per altri pedoni. Gli esperimenti riguardavano situazioni differenti e non consentono di quantificare un eventuale effetto sulla circolazione stradale.

Sulle strisce pedonali la precedenza non è un favore

In Italia, concedere la precedenza ai pedoni nei casi previsti dal Codice della Strada è un obbligo, non una gentile concessione dell’automobilista. Ringraziare è, dunque, un modo per riconoscere la presenza dell’altra persona e rendere meno impersonale un’interazione quotidiana.

Naturalmente, la sicurezza viene prima della cortesia. Prima di attraversare, meglio assicurarsi che i veicoli si siano effettivamente fermati, e una volta iniziato l’attraversamento è sufficiente un rapido cenno, evitando di rallentare o distrarsi per cercare lo sguardo del conducente. Lo stesso principio può essere applicato fuori dalla strada, nei rapporti con chi ci offre un aiuto o dedica qualche istante del proprio tempo.