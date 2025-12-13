Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Rolls-Royce Questa Rolls-Royce dimostra perché il lusso si paga anche dopo l'acquisto

A volte basta una guarnizione leggermente consumata per trasformare l’esperienza con un’auto di lusso in un incubo. Non per la gravità del guasto, ma per quello che si nasconde sotto la carrozzeria. È il caso di una Rolls-Royce Phantom, protagonista di una vicenda che ha fatto il giro del web e che racconta, meglio di qualsiasi brochure, cosa significhi prendersi cura di un’auto di questo livello.

La storia arriva dagli Stati Uniti ed è stata raccontata dallo youtuber e meccanico specializzato David Long, meglio conosciuto con il nome di Car Wizard. La protagonista involontaria è una Phantom del 2006 con appena 5.500 chilometri percorsi. Un’auto praticamente nuova dal punto di vista dell’usura, ma non del tempo. E proprio gli anni hanno presentato il conto.

Un piccolo problema

L’auto arriva in officina per una perdita d’olio. Nulla che faccia pensare a un intervento complesso o costoso. La causa è infatti una semplice guarnizione, un componente che su molte vetture costa pochi euro e si sostituisce in tempi relativamente brevi.

Questa però non è un’auto comune e il livello di complessità, raffinatezza meccanica e ingegnerizzazione del propulsore è evidente fin dal primo sguardo. Anche se i chilometri percorsi sono pochi, alcuni materiali, come le guarnizioni, possono soffrire il semplice passare del tempo e in 20 anni possono iniziare a deteriorarsi. E i ricambi, ma soprattutto la manodopera, possono trasformarsi in un incubo.

La guarnizione da 2.000 dollari

Il cuore della questione è l’architettura meccanica della Phantom. Il componente difettoso si trova nel supporto dell’alternatore, fissato direttamente al monumentale V12 aspirato da 6,75 litri. Un motore che deriva dalla famiglia BMW N73, ma profondamente rivisto per rispettare gli standard Rolls-Royce in termini di silenziosità, fluidità e raffinatezza.

Accedere a quella guarnizione significa smontare una quantità impressionante di componenti. Non solo: la Phantom utilizza una soluzione rarissima nel mondo automotive, ovvero due alternatori raffreddati a liquido. Questo obbliga a svuotare completamente il sistema di raffreddamento e a intervenire con estrema precisione su un impianto complesso e poco conosciuto. Il ricambio in sé costa pochissimo. Ma per arrivarci servono competenze specifiche, attrezzi dedicati e soprattutto tempo. Tanto tempo.

Dodici ore di manodopera

Quello che sulla carta è un intervento semplice si trasforma in un lavoro da oltre dodici ore di manodopera specializzata. E non parliamo di un’officina qualunque, ma di un tecnico con esperienza diretta su vetture di lusso come David Long. Dodici ore che comprendono smontaggi delicati, svuotamento e ripristino dei fluidi, verifiche di sicurezza e un rimontaggio che non ammette errori. Su un’auto come la Phantom, anche un piccolo dettaglio fuori posto può tradursi in vibrazioni, rumori o problemi ben più seri. Il risultato finale è una fattura che supera i 2.000 dollari. Una cifra che fa impressione se rapportata al valore del pezzo sostituito, ma che diventa perfettamente comprensibile se si considera la complessità dell’operazione.

Attenzione alle offerte

Questa storia è un promemoria importante per chi guarda al mercato dell’usato di lusso con occhi troppo ottimisti. Oggi è possibile acquistare berline e SUV di altissimo livello a prezzi sorprendentemente accessibili rispetto al listino originale. Rolls-Royce, Bentley, ma anche Porsche, Land Rover o Maserati possono sembrare occasioni imperdibili.

Il problema è che il prezzo d’acquisto è solo l’inizio. La manutenzione, soprattutto su vetture progettate senza compromessi, segue logiche completamente diverse rispetto a quelle dei marchi generalisti. Ricambi costosi, manodopera altamente specializzata e interventi che richiedono molto più tempo del previsto.