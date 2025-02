Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Tedson Motors Lamborghini Gallardo "Etna", il restomod di Tedson Motors

Tedson Motors, un’azienda croata specializzata nel restomod di supercar del passato, si propone come risposta a chi soffre di nostalgia per la Lamborghini Gallardo. La loro creazione, denominata Tedson Etna, rappresenta una reinterpretazione moderna ed estrema della Gallardo originale, promettendo maggiore potenza ed esclusività. La produzione sarà limitata a soli 77 esemplari, con un prezzo di partenza fissato a 750.000 euro. Le premesse per sorprendere il mondo delle auto ad alte performance sono veramente esaltanti. Dunque, non resta che scoprirla in modo più chiaro.

Lamborghini Gallardo, le caratteristiche chiave della Tedson Etna

Questo restomod della Lamborghini Gallardo è caratterizzata da alcuni particolari, come l’utilizzo massiccio della fibra di carbonio che rappresenta uno degli elementi distintivi della Tedson Etna. L’intera carrozzeria è realizzata in questo materiale leggero, consentendo un risparmio di peso di circa 200 kg rispetto alla versione originale. Anche i nuovi sedili sono realizzati sempre in fibra di carbonio.

Inoltre, la supercar del Toro sfoggia un bell’impianto di scarico centrale, dotato di terminali in titanio, che accentua ulteriormente l’indole sportiva e racing della vettura. Gli esterni, invece, hanno un design frontale che richiama in modo evidente le linee della Gallardo originale. Tuttavia, le luci posteriori si ispirano allo stile contemporaneo del marchio Lamborghini, in particolare ai modelli Revuelto e Temerario, le ultimissime creazioni della Casa tricolore.

L’assetto è stato ottimizzato attraverso l’allargamento delle carreggiate di 6 cm e l’adozione di sospensioni derivate dalle Gallardo GT3 e Super Trofeo, sviluppate in collaborazione con JRZ Suspension. I cerchi in lega da 19 pollici, realizzati su misura da AL13 Wheels, contribuiscono a definire l’aspetto distintivo di questa supercar.

Infine, il fiore all’occhiello è il motore della Etna col suo celebre V10 aspirato da 5 litri, profondamente rivisto e potenziato da Tedson. Grazie a una nuova aspirazione e a ulteriori affinamenti, la potenza è stata incrementata fino a raggiungere i 600 CV, con un regime massimo di 10.000 giri al minuto.

Produzione, personalizzazione e tempi di consegna

La produzione della Tedson Etna sarà limitata a soli 77 esemplari, una tiratura limitata che aumenta ancor di più il valore collezionistico di una vettura che promette di essere speciale. I primi 9 modelli faranno parte della Launch Edition, con consegne previste per l’autunno del 2026. Le restanti 68 unità entreranno in produzione subito dopo. Ogni vettura sarà completamente personalizzabile in base alle preferenze del cliente. Un aspetto particolare è che, per poter acquistare una Etna, è necessario fornire una Gallardo che sarà utilizzata come base per la trasformazione, un processo che richiede un anno di lavoro.

Al momento, le informazioni dettagliate sugli interni e sulla tecnologia di bordo non sono ancora state divulgate. Tedson ha annunciato che comunicherà maggiori dettagli in merito nel corso del 2026. Dunque, non resta che aspettare ulteriori news che potrebbero infiammare l’entusiasmo di coloro che hanno sempre avuto un debole per questa supercar che segnato un’epoca in questo nuovo secolo. Certo, per avere un esemplare bisogna staccare un assegno molto alto e fuori alla portata di quasi tutti quanti, considerando il notevole esborso superiore rispetto anche alla vettura di serie di qualche anno fa.