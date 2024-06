Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Per riverniciare la sua Rolls-Royce Cullinan l'uomo più ricco d'India ha speso 133.000 dollari

Comprare una Rolls-Royce equivale un po’ a dire: “Guardate gente, ce l’ho fatta anch’io!”. Espressione di gloria e successo, le vetture della Casa britannica fanno gola a ricchi imprenditori e non solo. Con il DNA tipico dell’azienda, ciascuna opzione disponibile in commercio vanta una bellezza folgorante. Elegante oltre ogni limite, mira a soddisfare le persone ai vertici della scala sociale, abituati alla crème-de-la-crème. Apportare delle migliorie in teoria marginali può comportare una spesa non indifferente. Pur di avere un bolide da sogno, si è svenato l’uomo più ricco d’India, Mukesh Ambani.

Concentrato di lusso

Con gli stessi soldi avrebbe potuto comprare un modello di grossa cilindrata, pure di marchi illustri, come Mercedes o Porsche per intenderci. Ma nel caso del proprietario non esistono bivi o vie di mezzo. Le rinunce esulano dal modo di pensare, di approcciarsi alla vita. Neanche fosse Re Mida, tutto quello che tocca deve trasformarsi in oro, e lasciare a bocca aperta chiunque lo incontri. Comprata appena un paio di anni fa, la Cullinan è un SUV full-size dalle proprietà eccellenti, lanciata nel 2018. Il primo mezzo a ruote alte del brand d’oltremanica, in contrasto con la tradizione, ha aperto un corso che sta dando un deciso boost alle vendite.

In concomitanza con l’evoluzione dei gusti della clientela, RR ha ampliato gli orizzonti ed è stata ripagata, sulla falsariga di compagnie italiane, note in tutto il mondo per le loro creazioni. Si prendano, ad esempio, in esame le realtà della Motor Valley, quali Lamborghini con la Urus e Ferrari con la Purosangue, che di questo passo sarà il veicolo più venduto del Cavallino nel 2024. Lo spazio, la funzionalità e la duttilità d’impiego ha permesso di sbancare i punti vendita.

Lunga 534 cm, larga 216 cm e alta 183 cm, la Cullinan è un concentrato di lusso. All’interno vanta rivestimenti in pelle pregiata, nonché optional di pregio assoluto, tipo i sedili massaggianti, il frigo per lo champagne e l’ombrellone parasole. Inoltre, la tecnologia è evoluta, sia nell’infotainment sia nei sistemi ausiliari alla guida. Sotto il cofano pulsa un dodici cilindri da 6.75 litri, in grado di liberare una potenza di 569 CV e 850 Nm di coppia motrice massima, abbinato a un cambio a otto rapporti. Da fermo lo Sport Utility raggiunge i 100 km/h in 5 secondi netti e riesce a spingersi fino ai 250 km/h. Prima di mettersi al volante, come il 23enne finito dritto nel fiume appena dopo aver acquistato una Porsche, qualche consiglio sulla guida sportiva può far comodo.

Orange Flame Iced

Alla Phantom personalizzata in tinta “Rose Quartz” Ambani ha pensato di aggiungere una Cullinan degna di un re. Che rispetto alle versioni di serie prende le distanze già per la targa personalizzata, dal costo di 24.000 dollari. Parecchio? Aspettate, perché la particolare vernice opaca, denominata “Orange Flame Iced”, gli è costata una fortuna: di 133.000 dollari, circa 123.000 euro al cambio attuale. Secondo le stime, la spesa complessiva per la Rolls-Royce Cullinan detenuta da Ambani ammonterebbe a 1,6 milioni di dollari (poco meno di 1,5 milioni di euro). Cifre al di là di qualsiasi logica, eccetto quella di un miliardario, abituato ad avere sempre il meglio.