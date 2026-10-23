Hitch Hotel Traveler è una mini roulotte telescopica da 445 kg che si estende fino a 2,35 metri, ospita due persone e costa circa 8.000 euro

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Hitch Hotel Piccola ma essenziale: la mini roulotte a fisarmonica

Una roulotte che durante il viaggio sembra un piccolo rimorchio portabagagli e, una volta arrivati in campeggio, si trasforma in una camera da letto. È l’idea alla base della Hitch Hotel Traveler, una soluzione pensata per chi ama viaggiare senza dover trainare un caravan tradizionale. Il suo punto di forza è una struttura telescopica capace di aumentare considerevolmente lo spazio disponibile quando il veicolo è parcheggiato.

Il progetto punta soprattutto sulla praticità, con dimensioni ridotte, un peso relativamente contenuto e un prezzo indicativo che parte da circa 8.000 euro. Una proposta interessante per le coppie che cercano un’alternativa alla tenda, anche se rimangono alcuni interrogativi sulla disponibilità commerciale in Europa.

Da poco più di un metro a una camera per due persone

La particolarità della Hitch Hotel Traveler è il sistema di apertura a fisarmonica, che consente di modificare la lunghezza della cellula abitativa senza ricorrere a strutture esterne. Quando è completamente chiusa, la carrozzeria misura appena 1,06 metri di lunghezza, mentre larghezza e altezza si attestano intorno a 1,80 metri. Considerando anche il timone, l’ingombro longitudinale durante il traino raggiunge circa 2,5 metri.

Una volta raggiunta la destinazione, il rimorchio può essere scollegato dall’automobile e aperto fino a ottenere uno spazio lungo 2,35 metri, sufficiente per ricavare una zona notte destinata a due adulti. La struttura è realizzata prevalentemente in fibra di vetro, materiale utilizzato per contenere il peso e proteggere l’interno dalle condizioni atmosferiche.

La massa a vuoto dichiarata è di 445 kg, mentre il peso massimo ammesso raggiunge 680 kg. Sono valori che rendono indispensabile verificare le capacità di traino dell’automobile e i requisiti applicabili prima di mettersi in viaggio.

Aria condizionata e accessori per il campeggio

Nonostante le dimensioni particolarmente compatte, la Traveler prevede dotazioni che possono rendere più confortevole il soggiorno all’aperto. Tra gli elementi più interessanti figura un impianto di aria condizionata, posizionato all’interno del contenitore anteriore situato sopra il timone. Una soluzione pensata per migliorare il comfort durante le notti estive, quando dormire in uno spazio ridotto può diventare poco piacevole.

Il progetto contempla inoltre diversi accessori, tra cui un portabiciclette, una cucina attrezzata e un sistema sanitario con pompa dell’acqua. Non è stato tuttavia precisato quali componenti siano già effettivamente disponibili e quali possano arrivare in una fase successiva.

La Traveler rappresenta l’evoluzione di un precedente progetto Hitch Hotel, caratterizzato da una cellula espandibile senza ruote, da collegare direttamente al gancio di traino dell’automobile. L’adozione di un rimorchio indipendente offre maggiore flessibilità: una volta sistemata la struttura in campeggio, è possibile utilizzare liberamente la vettura per gli spostamenti quotidiani.

Prezzo interessante, ma restano dubbi sull’Italia

Il prezzo indicativo della Hitch Hotel Traveler si colloca tra 8.000 e 9.000 euro, a seconda della configurazione. Gli accessori opzionali potrebbero comportare un costo aggiuntivo. L’importo risulta competitivo rispetto a quello di molti caravan convenzionali, ma occorre considerare che la Traveler offre essenzialmente uno spazio per dormire, senza le dimensioni e le dotazioni abitative di una roulotte tradizionale.

Un altro aspetto riguarda la commercializzazione. Sebbene il prodotto venga presentato anche a un pubblico internazionale, i recapiti associati al marchio utilizzano il prefisso telefonico cinese +86. Al momento non risultano chiarite le modalità di acquisto dall’Italia, né le procedure necessarie per l’eventuale omologazione e immatricolazione sulle strade europee.

Per questo motivo, il prezzo indicato non può essere considerato automaticamente quello finale per un acquirente italiano. Resta comunque interessante l’idea di trasformare un rimorchio estremamente compatto in una piccola sistemazione per la notte. Una formula che potrebbe attirare soprattutto chi desidera viaggiare leggero, senza rinunciare alla protezione di una struttura rigida.