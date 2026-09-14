La nuova gamma Beauer è protagonista al Salone del Camper proponendo un sistema telescopico che sorprende e permette di triplicare il volume del veicolo

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Beauer

Il Salone del Camper, in corso fino al prossimo 20 settembre a Parma, è l’occasione giusta per scoprire le ultime novità per il settore. Tra i progetti più interessanti al debutto durante la fiera c’è anche la nuova gamma di Beauer, azienda sempre più di riferimento per gli appassionati, che ha applicato il suo principio telescopico brevettato ai caravan X4, X6 e X8, già protagonisti in occasione del Caravan Salon 2026 di Düsseldorf.

Si tratta di vere e proprie roulotte estensibili che hanno la possibilità di incrementare il proprio volume in modo significativo, una volta raggiunta la postazione di sosta. Il processo di estensione è azionato elettricamente e viene completato in appena un minuto. A disposizione della clientela ci sono le tre varianti citate, che possono ospitare, rispettivamente, fino a 4, 6 e ben 8 persone. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del nuovo progetto di Beauer.

Un caravan che triplica lo spazio

Questi caravan telescopici hanno la possibilità di rivoluzionare il settore, garantendo semplicità di utilizzo e flessibilità massima. Con un meccanismo molto facile da utilizzare, infatti, è possibile trasformare il veicolo, incrementandone i volumi e offrendo agli utenti molto più spazio utile.

Il ripristino della configurazione d’uso, per rimettere in marcia il caravan, è altrettanto immediato e, soprattutto, non richiede alcun riallestimento, permettendo il passaggio da una modalità all’altra in modo semplice e veloce.

Per comprendere meglio le capacità delle soluzioni realizzate da Beauer basta una rapida analisi dei numeri. Su strada, il Beauer X8 presenta la classica silhouette di una roulotte, lunga circa 6,65 metri. La sua larghezza rimane quella di un modello tradizionale, vicina ai 2,05 metri.

Raggiunta la piazzola di sosta, però, le cose cambiano e di molto. Attivando il meccanismo elettrico, tre grandi moduli scorrevoli motorizzati si estendono dall’unità centrale. In questo modo, la larghezza aumenta a circa 4,8 metri e la superficie calpestabile supera i 30 m² di spazio abitabile.

In sostanza, lo spazio arriva quasi a triplicare tra la modalità standard e quella da campeggio. Numeri analoghi vengono registrati anche dai modelli X4 e X6. L’unica differenza è rappresentata dalle necessità dei clienti. In base al numero di persone, infatti, sarà possibile scegliere uno dei tre modelli di Beauer.

Per approfondire vi rimandiamo alla guida sulle differenze tra camper, motorhome e motorcaravan.

Dotazione ricca ma prezzo importante

La dotazione, per comodità facciamo riferimento sempre a X8, comprende uno scaldabagno da 25 litri e due serbatoi da 55 litri per acqua potabile e acque grigie, una doccia esterna, alimentata da una batteria di servizio da 150 Ah installata in fabbrica.

Tra gli optional troviamo anche la batteria da 200 Ah e fino a 400 W di pannelli fotovoltaici da installare sul tetto. In dotazione c’è spazio anche per aria condizionata, tendalino, portabiciclette, TV, forno a microonde e lavastoviglie oltre a molti altri accessori.

Come facile intuire, il prezzo non è per tutti. Il modello X8, infatti, è disponibile con un prezzo di partenza di 109.990 euro a cui bisogna aggiungere il costo degli optional. Si tratta, però, di una cifra da contestualizzare, considerando la possibilità di triplicare lo spazio una volta raggiunta la piazzola di sosta.