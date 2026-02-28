Sanremo non è solo musica: Jeep Avenger diventa protagonista nel video di Samurai Jay e conferma il primato nelle vendite grazie alla gamma Freedom of Choice

Ufficio Stampa Jeep Festival di Sanremo 2026: Samuray Jay sceglie la Jeep Avenger per il videoclip di Ossessione

La melodia conta, ma il Festival di Sanremo non può essere limitato solo a questo. Nell’evento italiano più atteso dell’anno, si fanno largo diversi immaginari, che dalla moda spaziano al design, fino all’automotive. Per il videoclip del brano Ossessione, Samurai Jay ha deciso di “scritturare” la Jeep Avenger, un modello sempre sulla cresta dell’onda: a bisogni concreti il SUV risponde con piglio dinamico e dotazioni all’avanguardia. Il design muscolare, firmato nel Belpaese, si sposa con un’interfaccia digitale intuitiva, affinché la vettura sia un oggetto del desiderio tanto per la funzionalità quanto per il forte impatto estetico che comunica fin dal primo sguardo.

L’apparizione nel videoclip di Ossessione

In un’atmosfera cinematografica intensa, sospesa nel limbo sottile tra attrazione e pericolo, la piccola della Casa americana assume un ruolo centrale nella narrazione. L’Avenger accompagna il protagonista in un percorso emotivo positivo, come forza motrice che spinge oltre i limiti e ridefinisce il rapporto con la realtà.

Con le sue dimensioni compatte, ma il carattere da Jeep, l’Avenger cavalca i trend moderni e li reinterpreta. Le sue proporzioni solide e l’identità spiccatamente urbana si integrano nel linguaggio visivo del video con Belen Rodriguez, contribuendo a costruire un racconto in cui predomina la libertà individuale. Attraverso la collaborazione, il brand del gruppo Stellantis dialoga con la pop culture e i codici espressivi delle nuove generazioni, in uno scenario metropolitano.

Le vendite del SUV sul mercato italiano

Mentre sul set simboleggia l’evasione, nelle concessionarie l’Avenger è sempre lì dove deve stare: a riscuotere un successo solido e inarrestabile. Dopo essere stata incoronata SUV più venduto d’Italia nel 2024, ha chiuso in testa alle classifiche nel 2025 e la prima posizione conquistata a gennaio 2026 lascia credere che sia sulla buona strada per tagliare ancora tanti traguardi prestigiosi.

La leadership affonda le radici in una strategia chiara, la Freedom of Choice: Jeep ha capito che le esigenze degli automobilisti italiani sono variegate e ha risposto con una gamma ampia. Tra le opzioni oggi disponibili in commercio, la versione al 100% elettrica fa al caso dei clienti propensi alla transizione ecologica, rimanendo fedeli al brand.

Meno radicale, ma pur sempre rispettosa dell’ambiente, l’e-Hybrid: la soluzione a 48V, con cambio automatico, è l’ideale per ridurre consumi ed emissioni nel traffico urbano, migliorando il comfort. La versione benzina con cambio manuale combina semplicità, concretezza e un prezzo d’attacco competitivo, mentre la variante 4xe rappresenta l’ultima frontiera della trazione integrale elettrificata.

I prezzi

Le leggendarie capacità off-road di Jeep approdano nel segmento dei B-SUV con una tecnica raffinata, a prezzi di listino accessibili: si parte da 25.200 euro. Nonostante la vocazione cittadina, l’Avenger non rinnega le origini del produttore legate all’esplorazione. Versioni speciali come la recente 4xe The North Face Edition dimostrano come sappia spingersi oltre l’asfalto, unendo un design esclusivo a dettagli tecnici pensati per le anime avventuriere. Che sia tra le luci di Sanremo o tra le strade trafficate delle nostre città, l’Avenger continua a dettare legge. Per essere grandi, del resto, non serve necessariamente occupare troppo spazio: basta un carattere che non passa inosservato.