Fonte: Ansa Alonso insieme alla Michielin per Sanremo: cosa fanno

Il Festival di Sanremo sta avendo un successo clamoroso, merito di una kermesse che forse non è mai stata così in salute come negli ultimi anni. L’edizione 2025 sinora si è contraddistinta soprattutto per l’enorme mole di musica. Tra big e giovani proposte, infatti, si sono esibiti in gara ben 33 artisti, senza contare naturalmente i tanti ospiti musicali che si stanno susseguendo di serata in serata. La manifestazione canora però ha un rapporto davvero speciale anche con il mondo dei motori.

Basta dirigersi a Piazza Colombo per ritrovarsi dinanzi al Suzuki stage, il palco allestito all’esterno, poco distante dall’Ariston, dove si esibiscono altri artisti durante le varie serate. Un modo come un altro per sottolineare uno degli sponsor del Festival. Non è l’unico però, perché durante le pubblicità altri marchi hanno deciso di puntare sulla manifestazione canora acquistando degli spazi per i propri spot. Ad esempio FIAT sponsorizza la sua 600, mentre BYD punta tutto sulla Atto 2, recentemente presentata a Torino.

Cosa ci fa Alonso con la Michielin

C’è un po’ di motori però anche nelle canzoni e in particolare in quella di Francesca Michielin. Grande appassionata di F1, subito dopo essersi esibita all’Ariston ha mostrato al mondo anche la clip legata alla sua canzone: Fango in paradiso. Nel video, nella parte finale, compare ad un certo punto Fernando Alonso, che sino a quel momento l’aveva accompagnata in auto.

Non un’auto qualsiasi perché da come si può notare dai loghi cuciti sui sedili si tratta, manco a dirlo, di un’Aston Martin. Nella clip l’apparizione di Alonso è breve e viene mostrato lui che dà la mano alla Michielin che probabilmente lo ringrazia per il passaggio. Probabilmente tra i due c’è un rapporto di amicizia visto che l’artista in passato gli ha dedicato anche una canzone dal titolo proprio Alonso. Inoltre nel 2022, il campione spagnolo, accompagnò la stessa Michielin ed Emma Marrone al Festival, visto che faceva il tifo per quest’ultima.

Sanremo e il motorsport

Non è la prima volta che il motorsport entra in un certo qual modo tra le mura dell’Ariston. Nel 2023 ad esempio era toccato a Leclerc essere in sala durante il Festival condotto da Amadeus. Storica anche la partecipazione di Valentino Rossi nel 2003, quando arrivò sul palco più importante d’Italia su invito di Pippo Baudo.

L’anno scorso, invece, è toccato a Bagnaia prendere parte al Festival. Il pilota della Ducati è stato uno degli ospiti di Amadeus, che gli ha rivolto alcune simpatiche domande. Sanremo però è legata a doppio filo al motorsport. Molti magari non lo ricorderanno, ma dal 1937 al 1951 è esistito il Gran Premio di San Remo di F1. Era una gara che all’inizio si correva lungo un circuito cittadino e poi nel dopoguerra fu spostata sul Circuito di Ospedaletti inaugurato nel 1947. La corsa in sé non è mai stata valida per il campionato di F1. All’epoca, infatti, alcune gare si disputavano, ma non assegnavano punti per il mondiale. Nonostante ciò il Gran Premio vanta un Albo d’oro niente male. Qui, infatti, hanno vinto 2 volte Alberto Ascari e 2 volte Juan Manuel Fangio.