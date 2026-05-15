Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Audi Lo scambio che non ti aspetti: Audi R8 per set di carte Pokémon

Nel mondo del collezionismo moderno, il confine tra un investimento visionario e un azzardo inspiegabile è diventato estremamente sottile. Tuttavia, la vicenda di Geoff Pritchett, un dirigente del settore tecnologico, è riuscita a scuotere anche i collezionisti più smaliziati: l’uomo ha infatti ufficialmente scambiato la sua Audi R8, una supercar dal valore di 130.000 dollari, con una collezione di carte Pokémon. Se scambiare un Charizard per un Blastoise è la norma tra i banchi di scuola, barattare un gioiello dell’ingegneria tedesca per dei “pezzi di cartone” rappresenta un caso che ha lasciato il pubblico sbalordito.

Non un “ferro” qualsiasi

Per comprendere la portata dello scambio, occorre soffermarsi sull’oggetto “ceduto”. L’Audi R8 in questione non è una vettura comune: con soli 36.000 miglia sul contachilometri, è una supercar capace di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in pochissimi secondi. Si tratta di un bene tangibile che rappresenta per molti il culmine del desiderio automobilistico.

Eppure, per Pritchett, quel rombo meccanico aveva perso fascino rispetto al silenzioso potenziale di un mazzo di carte. L’uomo ha confessato candidamente di non guidare molto la sua Audi, preferendo concentrare le sue risorse su asset che ritiene più promettenti o semplicemente più vicini alle sue passioni.

Perché proprio i Pokémon?

La domanda che sorge spontanea è: come può una collezione di carte equivalere al prezzo di una supercar? La risposta risiede nella rarità estrema e nei cosiddetti “errori di stampa”. L’accordo, siglato dopo cinque mesi di trattative, ha portato nelle mani di Pritchett un set di 437 carte e box sigillati, ufficialmente valutati 130.000 dollari.

Il centro del desiderio di questo scambio è un set “1 di 1” di carte provenienti dall’espansione Evolving Skies. Tra queste spiccano versioni di Umbreon VMAX e Rayquaza VMAX caratterizzate da un taglio errato (miscut): le carte sono state stampate in modo tale da mostrare porzioni di due carte diverse contemporaneamente. Se una carta Umbreon VMAX perfetta può valere circa 4.000 dollari, la versione “difettosa” di Pritchett potrebbe toccarne 22.000. L’obiettivo del collezionista è veder balzare il valore complessivo della collezione a oltre 165.000 dollari una volta che le carte saranno state ufficialmente gradate.

Un collezionista di lungo corso

Geoff Pritchett non è un neofita colto da un capriccio improvviso. Fan dei Pokémon sin dagli anni ’90, possiede già una delle collezioni di Mewtwo più complete al mondo, che include un rarissimo esemplare stampato in sole 36 copie. Per lui, il mercato dei Pokémon non è una bolla destinata a scoppiare, ma un settore solido in cui navigare con la stessa competenza con cui gestisce la sua carriera tech.

Nonostante la sicurezza di Pritchett, il web non è stato tenero. Al momento dell’annuncio sui social, l’uomo è stato travolto da una ondata di commenti increduli e, in alcuni casi, di vero e proprio odio, con utenti che lo accusavano di avidità o follia. Eppure, mentre il pubblico vede solo carta colorata, Pritchett vede asset storici. “Non mi considero uno speculatore,” ha dichiarato, “ma so cosa voglio“. Questa vicenda rimane l’emblema di una nuova era economica, dove la nostalgia e la rarità di certi oggetti possono tranquillamente competere, e vincere, contro i cavalli vapore di una supercar.