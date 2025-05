Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Abarth 600e protagonista con Fedez e Clara

Musica e motori, una combinazione che da sempre affascina il pubblico e che torna protagonista grazie al nuovo singolo di Fedez, in collaborazione con la cantante Clara Soccini, già nota per il successo ottenuto con la serie “Mare Fuori”. Il brano si intitola “Scelte stupide” ed è già disponibile sulle principali piattaforme di streaming, accompagnato da un videoclip dallo stile cinematografico. Tra gli elementi che hanno catturato l’attenzione degli spettatori e fan dell’artista, infatti, c’è un’ospite d’eccezione: la Abarth 600e, il nuovo SUV sportivo elettrico da 280 cavalli, che segna un importante passo avanti per il marchio dello Scorpione nell’era della mobilità a zero emissioni.

Il sodalizio musicale Fedez – Clara

Il singolo segna un ritorno deciso per Fedez dopo un periodo complesso sotto i riflettori e arriva con un sound pop-urban molto radiofonico. Clara, giovane talento musicale (visto anche a Sanremo) e volto emergente della musica italiana, dona al brano una freschezza vocale e interpretativa che si sposa perfettamente con lo stile del rapper milanese. Il videoclip, curato con una regia elegante e dinamica, alterna scene emotive a momenti di puro impatto visivo, tra cui spiccano quelle in cui compare l’Abarth 600e, scelta non casuale, ma coerente con l’immagine giovane, grintosa e innovativa dei due artisti.

Abarth 600e: muscoli elettrici

La vera sorpresa per gli appassionati di motori è la presenza della nuova Abarth 600e, un modello che rappresenta una svolta storica per il brand torinese: è il primo SUV 100% elettrico della casa dello Scorpione e, al contempo, uno dei veicoli più potenti mai prodotti da Abarth.

Sotto il cofano troviamo un motore alla spina da 280 cavalli, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 54 kWh, che promette prestazioni di alto livello senza emissioni nocive. Il sistema di trazione integrale e la coppia istantanea garantiscono un’accelerazione fulminea e un comportamento su strada decisamente sportivo. L’auto è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi, entrando così a pieno titolo nel club dei SUV sportivi ad alte prestazioni.

Design aggressivo e dettagli esclusivi

Il design della 600e riflette l’anima sportiva di Abarth: linee aggressive, passaruota muscolosi, cerchi in lega da 20” e un frontale dal taglio audace. Gli interni sono altrettanto curati, con sedili sportivi in Alcantara, volante piatto racing e dettagli in fibra di carbonio. Il sistema infotainment è dotato di schermo touch da 10,25” con connettività completa, assistenti vocali e modalità di guida configurabili. Il prezzo? La versione top di gamma, la Scorpionissima, quella presente anche nel videoclip, è proposta a 48.950 euro, un costo giustificato da prestazioni, contenuti tecnologici e unicità del marchio.

Un lancio che guarda ai giovani

La presenza dell’Abarth 600e nel video di “Scelte stupide” non è solo un cameo automobilistico, ma parte di una strategia precisa: legare un prodotto innovativo e di rottura come il SUV elettrico sportivo a volti noti della scena pop italiana, capaci di parlare al pubblico più giovane. Una platea che sempre di più guarda con attenzione alla mobilità elettrica, non solo per ragioni ambientali ma anche per gusto estetico e desiderio di distinzione.

Il video è già stato visto da centinaia di migliaia di utenti in pochi giorni, diventando un piccolo caso virale anche per gli appassionati di auto. Non resta che vedere se, oltre al successo del singolo, la 600e riuscirà a conquistare anche la strada.