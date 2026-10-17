Un imprenditore acquista la sua sesta Classe G e riceve le chiavi direttamente dal CEO della Casa in India: stavolta ha optato per una versione speciale

Ufficio Stampa Mercedes Compra la sesta Mercedes Classe G: il CEO gliela consegna personalmente

Dopo cinque Mercedes Classe G, qualcuno avrebbe probabilmente pensato di cambiare modello. Non Rajiv Ranjan, che ha deciso di comprarne una sesta. E per la consegna non si è limitato a presentarsi in concessionaria: davanti ai fotografi lo aspettava Santosh Iyer, amministratore delegato della Casa India.

La consegna, avvenuta nello stabilimento Mercedes-Benz di Chakan, in India, è stata raccontata sui social da Silver Star Pune, la concessionaria che ha seguito l’acquisto. Ranjan, imprenditore indiano con una passione piuttosto evidente per la Classe G, ha vissuto un’occasione speciale e non soltanto grazie alla presenza dell’amministratore delegato della divisione locale: la sua nuova Mercedes è una AMG G 63 Off-Road PRO, versione della fuoristrada tedesca di cui è il primo cliente nel Paese.

Una consegna da ricordare

Delle altre cinque Classe G presenti nella sua collezione non sono stati diffusi molti dettagli. Sappiamo però che l’imprenditore, attivo nel settore fintech, è un appassionato di automobili e possiede diversi veicoli. Tra tutti quelli che avrebbe potuto scegliere, il fuoristrada tedesco continua a esercitare un fascino speciale e non è difficile capire perché: da decenni conserva una linea squadrata riconoscibile a colpo d’occhio, anche quando sotto la carrozzeria cambia praticamente tutto.

A voler comprare una G 63 Off-Road PRO in India, servono circa 3,80 crore di rupie, ossia 38 milioni di rupie (circa 356.000 euro, tasse escluse), ai quali vanno aggiunte le imposte e gli altri oneri. Rispetto alla AMG G 63 tradizionale la differenza di prezzo è contenuta, sebbene si tratti di una vettura che già nella versione di partenza costa una fortuna.

Ne ha percorsa tanta di strada il modello dal debutto a oggi. In principio doveva cavarsela soprattutto nel fango, sulle pietre e lungo i sentieri più difficili, poi qualcuno ha pensato che a un fuoristrada del genere non avrebbero fatto male un po’ di lusso e una quantità esagerata di cavalli. Sono arrivate così le versioni AMG, fino a quella acquistata da Ranjan, eppure a guardarla si riconosce ancora la vecchia Classe G.

Cosa offre la Off-Road PRO

Sotto il cofano lavora il V8 biturbo da 4,0 litri, capace di sviluppare 585 CV. Nonostante una massa nell’ordine delle 2,6 tonnellate, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 4,4 secondi, da tener testa a una sportiva, nonostante l’altezza e le proporzioni del mezzo sembrino suggerire altre intenzioni.

Sul fango o sulle pietre, la G 63 Off-Road PRO ha qualche asso nella manica oltre al suo otto cilindri. A decidere quanto debbano essere rigide le barre stabilizzatrici ci pensa il conducente, attraverso l’AMG Active Balance Control. Se il terreno è scivoloso, non tutte le ruote riescono a fare presa allo stesso modo: l’AMG Traction PRO interviene allora sui singoli freni, cercando di sfruttare l’aderenza disponibile.

Una volta aperta la portiera, ad accogliere Ranjan ci sono i rivestimenti in pelle Nappa e i due schermi da 12,3 pollici del sistema MBUX. Il lusso, insomma, non è stato sacrificato alle esigenze della guida fuoristrada. E dopo cinque Classe G, l’imprenditore ha scelto una versione che aggiunge alla ricetta abituale una preparazione adatta ai sentieri impervi. Quante altre ne comprerà?