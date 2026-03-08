Lego presenta i set dei caschi Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton con oltre 880 pezzi e replica fedele, celebrando l’inizio della stagione di Formula 1

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Lego Lego trasforma i caschi Ferrari in set

Una novità per gli appassionati della Formula 1 arriva da Lego, che presenta due set dedicati ai caschi dei piloti Ferrari Leclerc e Hamilton. Un modo per festeggiare l’apertura della nuova stagione a Melbourne, che per l’occasione ha visto i piloti indossare due caschi Lego a grandezza naturale nei paddock.

Due set che ampliano la collaborazione tra Lego e Ferrari, che dopo numerosi modelli stradali e vetture da pista, ora si concentra su gli accessori dedicati ai piloti.

Il set Charles Leclerc

Il set dedicato a Charles Leclerc, uno dei volti più influenti del momento, pone una grande attenzione ai dettagli, ricreando in maniera fedele tutte le grafiche e i colori della versione originale. Ben886 mattoncini vanno a comporre un oggetto che misura 18 centimetri di altezza, 11 di larghezza e 13 di profondità, diventando un ottimo pezzo da esposizione, adatto a tutte le mensole.

Il set viene impreziosito da una base espositiva che mantiene il casco nella sua posizione, oltre a una piccola figure di Leclerc e una targhetta con tanto di firma.

Il prezzo ufficiale del set è di 89,99 euro, una cifra in linea con gli altri prodotti Lego destinati agli adulti e agli appassionati di motorsport.

Il set Lewis Hamilton

Accanto al modello dedicato a Leclerc arriva anche quello ispirato al casco di Lewis Hamilton, anch’esso uno dei piloti più iconici della storia recente della Formula 1. Il set è molto simile nelle dimensioni, ma riproduce ovviamente la grafica personale del sette volte campione del mondo.

Il casco Lego di Hamilton è composto da 884 elementi e mantiene le stesse dimensioni del modello dedicato al compagno di squadra: 18 x 11 x 13 centimetri. Anche in questo caso il prezzo è fissato a 89,99 euro, con un target che guarda sia ai fan del pilota britannico sia ai collezionisti Ferrari.

L’attenzione ai dettagli è uno degli aspetti più interessanti del set. I designer Lego hanno lavorato per replicare il più possibile le linee e i colori del casco reale, utilizzando combinazioni di pezzi che permettono di rendere al meglio la forma aerodinamica tipica di un casco da gara.

I caschi a grandezza naturale a Melbourne

La vera sorpresa, però, è arrivata direttamente nel paddock del Gran Premio d’Australia. Per celebrare il lancio dei nuovi set, Lego ha realizzato due caschi a grandezza naturale utilizzando oltre 7.000 mattoncini ciascuno.

Per completare ogni casco sono state necessarie circa 60 ore di lavoro, con una costruzione realizzata da designer e costruttori specializzati dell’azienda. Il risultato è una replica incredibilmente fedele, che ha attirato l’attenzione di fotografi e tifosi presenti nel paddock.

Le repliche a grandezza naturale non saranno messe in vendita, ma rappresentano una dimostrazione spettacolare delle possibilità creative dei mattoncini Lego. Allo stesso tempo, servono anche come vetrina perfetta per promuovere i set destinati al pubblico.

Con questa iniziativa, Lego continua a rafforzare il legame tra costruzioni e motorsport, un binomio che negli ultimi anni ha conquistato sempre più appassionati. E per i fan della Ferrari, costruire il casco di Leclerc o Hamilton potrebbe diventare un modo originale per sentirsi ancora più vicini alla propria squadra del cuore.