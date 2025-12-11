Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Alex Marquez contro Marc Marquez

Per una volta i prototipi MotoGP della Casa di Borgo Panigale sono rimasti nei box e Marc e Alex si sono calati nel confortevole abitacolo di due Audi RS 6 Avant Performance, allestite appositamente per i campioni catalani. Il marchio dei Quattro Anelli ha voluto fare un regalo ai due protagonisti del campionato 2025 di MotoGP. I fratelli Marquez, ambasciatori del brand e protagonisti indiscussi della cavalcata Ducati, si sono divertiti in pista con due esemplari identici sul piano tecnico, ma rifiniti in maniera opposta per enfatizzare le personalità diverse dei rider.

Marc ha avuto in dote una RS6 in una veste più aggressiva, mentre ad Alex è stata riservata una configurazione meno accattivante ma più luminosa. Alex ha una personalità più pacata, in contrasto con quella del fratello maggiore, sempre orientata alla cattiveria agonistica in pista. Tutto ciò si riflette anche nello stile di guida, con Alex che predilige una fluidità senza sbavature in sella alla Ducati, mentre Marc tende sempre a trovare il limite in ogni curva. La personalizzazione delle vetture teutoniche risulta evidente anche nell’abitacolo: le cuciture, le cinture e i loghi richiamano i colori e i numeri di gara dei due campioni, sostituendo i tradizionali marchi RS.

Due mini-sfide in pista

La consegna è avvenuta con un testa a testa organizzato dai tecnici della Casa di Ingolstadt. Sul tracciato catalano Audi ha creato un percorso tecnico a tempo, tra i coni, e un gioco di inseguimento. Il clima è risultato piacevole con sorrisi e scherzi tra i due piloti che si sono lasciati andare a una celebrazione serena dopo una lunga e pesante stagione in cui non sono mancati i problemi. Entrambi i fratelli, in fasi diverse, hanno subito degli infortuni.

Il più grave ha riguardato Marc, ancora nella zona della spalla destra martoriata da quattro interventi chirurgici precedenti. In occasione del round di Mandalika, al primo giro, Marco Bezzecchi ha sbagliato il punto di staccata e ha preso in pieno il codone della Ducati Desmosedici GP25 dello spagnolo. Il botto è stato tremendo e, dopo un prima fase di attesa, si è proceduto con un’operazione per la stabilizzazione della scapola destra e la riparazione dei legamenti. Questa operazione ha segnato la fine della sua stagione 2025 con 4 gare d’anticipo. Marc aveva festeggiato la conquista del suo nono riconoscimento iridato la settimana prima nell’appuntamento di Motegi, in Giappone.

Un regalo meritato

Con questa doppia sorpresa Audi ha voluto mostrare la riconoscenza ai fratelli Marquez per il lavoro svolto in pista. Il marchio Ducati è sotto il controllo di Audi, a sua volta nell’universo Volkswagen. Da quando la Casa motociclistica italiana è entrata a far parte del Gruppo teutonico ha cambiato passo, ottenendo vittorie a raffica in Superbike e MotoGP.

L’immagine sportiva di Audi si lega perfettamente allo spirito racing dei due spagnoli. Le RS6 che vedrete nel video in alto non sono semplici RS6, ma due esemplari unici che incarnano il design esclusivo e la tecnologia all’avanguardia della Casa tedesca. Nella sfida anomala su quattro ruote è sembrato più a suo agio il giovane Alex che, nel 2026, disporrà di una Desmosedici ufficiale per sfidare suo fratello sulla Rossa.