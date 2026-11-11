Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

123rf

Una sigaretta elettronica usata di nascosto nei servizi igienici dell’aereo e un allarme antincendio attivato a cinquemila metri d’altezza. È la bravata costata cara ad uno studente spagnolo che, a bordo di un volo diretto in Italia per una gita scolastica, ha trasformato la gita di classe in una vicenda giudiziaria con risvolti economici poco low-cost.

L’episodio si è verificato nella tratta tra Barcellona e Venezia. Pochi minuti dopo il decollo del velivolo Ryanair, il giovane si è allontanato dal proprio posto per rifugiarsi nel bagno dell’aeromobile. Pensava forse di passare inosservato ma la densità del vapore della sua sigaretta elettronica ha subito attivato i sensori antincendio di bordo. Il segnale acustico risuonato nella cabina ha provocato attimi di comprensibile apprensione tra i viaggiatori, subito rassicurati dall’intervento immediato del personale di bordo.

L’equipaggio ha individuato senza alcun dubbio la cabina da cui proveniva l’allarme e ha identificato il responsabile che, nonostante i primi goffi tentativi di negare l’evidenza, è stato messo davanti alle proprie responsabilità. Il comandante, informato dell’accaduto, ha mantenuto la rotta concordata procedendo regolarmente verso lo scalo veneto senza richiedere una manovra d’emergenza, ma allertando contemporaneamente le forze dell’ordine a terra.

L’arrivo a terra e la multa salata

Al momento dell’atterraggio sulla pista dell’aeroporto “Marco Polo”, la gita del giovane si è fermata alla porta dell’aereo: ad attenderlo sottobordo c’erano gli agenti della Polizia di Frontiera. Lo studente è stato scortato negli uffici di polizia per la formalizzazione degli atti, avviando un iter sanzionatorio durissimo.

In base a quanto previsto dall’articolo 1231 del Codice della Navigazione, l’uso improprio di dispositivi da fumo o svapo nei locali interni degli aeromobili comporta una sanzione amministrativa che supera i 2.000 euro, a cui si aggiunge la denuncia formale per la violazione delle norme sulla sicurezza del volo. La compagnia aerea, dal canto suo, sta valutando l’inserimento del passeggero nella lista nera dei clienti non graditi e un eventuale addebito dei costi operativi legati al disservizio.

Un fenomeno in preoccupante aumento

Il caso di Venezia riaccende la luce su un fenomeno in preoccupante escalation nei cieli europei. Soltanto pochi giorni prima, una dinamica pressoché identica si era verificata sulla rotta tra Praga e Catania, dove un altro passeggero indisciplinato era stato intercettato e sanzionato all’arrivo per la stessa leggerezza.

Le autorità per l’aviazione civile tornano così a ribadire l’estrema sensibilità dei dispositivi di rilevamento installati a bordo, ricordando come ogni violazione delle rigide regole di condotta metta a rischio la sicurezza dell’intero aeromobile