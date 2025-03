Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fan italiani pazzi per Sinner: non può neanche fare la benzina

Jannik Sinner è ormai un’icona, dentro e fuori dal campo. Il suo 2024 è stato da sogno: vittoria agli US Open, primo posto nel ranking ATP e una popolarità che continua a crescere. Tanto che nemmeno un semplice rifornimento passa inosservato.

Mentre tornava a Montecarlo dalle Alpi, percorrendo il tratto di autostrada sulla Riviera Ligure, l’asso della racchetta si è fermato a fare benzina in Autostrada. Ma in pochi istanti è stato circondato dai tifosi. Prima qualche foto, poi un vero assedio: “Sei un orgoglio!”. Lui, come sempre disponibile, si è prestato con il sorriso, ma la folla è aumentata fino a che qualcuno ha provato a liberarlo: “Lasciatelo andare!”. Anche questa è la vita da numero uno.

Più potenza, più esclusività

Sinner ha un gusto preciso: performance, lusso ed esclusività. E la sua Audi RS6 ABT Legacy Edition incarna tutto questo. Si tratta di una versione estrema della già velocissima RS6 Performance, portata a un livello ancora più alto grazie al lavoro del tuner tedesco ABT Sportsline. Ne sono stati prodotti solo 200 esemplari, ma la sua è ancora più particolare. Perché? Dopo averla acquistata, ha atteso oltre un anno prima di metterla su strada, per personalizzarla nei minimi dettagli. Già la RS6 Performance di serie è un modello impressionante, con 630 CV sotto il cofano. Ma Jannik voleva di più. E con la sua RS6 Legacy Edition ABT, la potenza è salita a 760 CV.

La RS6 ABT Legacy Edition del campione degli Australian Open 2025 è esclusiva anche per le modifiche studiate su misura. L’estetica è stata resa ancora più aggressiva grazie a un kit in fibra di carbonio, che ne esalta le linee aerodinamiche e la rende ancora più imponente su strada. L’assetto dedicato assicura una stabilità superiore, perfetta per affrontare con sicurezza le curve del Principato di Monaco. Il sistema di scarico sportivo ABT regala un sound profondo e avvolgente, trasformando ogni accelerazione in un’esperienza sensoriale. Ma è sotto il cofano che si trova la vera anima di questa belva, garantendo prestazioni da supercar e un’accelerazione fulminea che incolla al sedile.

Eleganza e prestazioni estreme

Il bolide ha un carattere unico, pensato su misura per Jannik. Il costo delle sole modifiche? 102.500 euro, più 11.500 euro per l’installazione. Un investimento che per lui non è solo una questione di lusso, ma anche di passione. “Me la sono fatta un po’ modificare. Quando sono in macchina mi rilasso, rifletto, mi scarico”, aveva raccontato. La RS6 ABT di Sinner è targata Montecarlo. D’altra parte, il Principato è la patria delle auto da sogno e, per chi vive lì, avere una supercar è quasi la norma.

Lui, però, non la usa solo per farsi notare. Ama guidare. Lo ha detto più volte: quando ha bisogno di staccare la spina, si mette al volante e si gode le strade di Monaco. Questa sua passione per i motori lo accomuna ad altri grandi campioni, come Roger Federer, storico ambasciatore Mercedes, e Rafael Nadal, da anni legato ad Aston Martin e Kia. Se in campo Sinner è precisione e potenza pura, anche la sua auto rispecchia la sua mentalità: mai accontentarsi, sempre puntare più in alto. Mentre si prepara a rientrare dalla squalifica, continuerà a godersi il piacere della guida con la sua RS6 ABT, un’auto che – come lui – rappresenta il perfetto equilibrio tra eleganza e prestazioni estreme.