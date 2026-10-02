Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

ANSA Dopo quattro tentativi falliti, Jannik Sinner riesce a conquistare la patente moto

In campo è abituato a battaglie decisamente più importanti, ma questa volta l’avversario non aveva una racchetta in mano. Jannik Sinner ha preso la patente della moto, riuscendo finalmente a superare un esame che in precedenza lo aveva visto respinto per quattro volte. Per il campione italiano il quinto tentativo è stato dunque quello buono.

Ad annunciare il risultato è stata Monaco Bonne Conduite, la scuola guida di Montecarlo alla quale Sinner si è affidato. Proprio nel Principato, dove risiede, il tennista ha sostenuto l’esame e raggiunto un piccolo traguardo personale che inevitabilmente incuriosisce, soprattutto considerando la sua passione per il mondo dei motori.

Quattro bocciature prima della promozione

La particolare sfida di Sinner con la patente motociclistica non era rimasta segreta. Dopo il successo ottenuto a Wimbledon, il tennista aveva infatti raccontato di aver già tentato l’esame per quattro volte, senza riuscire a superarlo.

Una serie negativa piuttosto insolita per chi è abituato a collezionare vittorie ai massimi livelli dello sport mondiale. Sinner, però, non ha rinunciato e si è presentato nuovamente all’esame. Alla quinta occasione è finalmente arrivata la promozione.

La conferma è stata accompagnata da un messaggio pubblicato sui social dalla stessa autoscuola: “Grazie Jannik Sinner per la tua fiducia e per la tua gentilezza. Congratulazioni per aver conseguito la tua patente di guida”. Nella fotografia diffusa insieme all’annuncio, il 25enne appare sorridente e rilassato. Nessuna coppa da sollevare e nessuna premiazione: stavolta la soddisfazione nasce da un risultato molto più comune, ma evidentemente non così semplice da raggiungere.

Sinner e la passione per i motori

Il legame di Sinner con i motori è noto da tempo e il conseguimento della patente gli permetterà adesso di coltivare anche la passione per le due ruote.

A rendere curiosa la vicenda è soprattutto il numero di tentativi necessari. Quattro esami non erano bastati e Sinner ha dovuto aspettare il quinto per ottenere il risultato desiderato. Un percorso decisamente più accidentato di quanto ci si potrebbe aspettare osservando la facilità con cui il campione italiano riesce spesso a gestire la pressione sui campi da tennis.

La patente arriva inoltre durante un periodo lontano dalle competizioni. L’ultima partita disputata risale al 12 luglio, giorno della vittoria a Wimbledon, mentre resta da capire quando avverrà il suo effettivo ritorno in campo.

Ora può finalmente salire in moto

Il calendario presenta comunque diversi appuntamenti. Sinner risulta iscritto a Shanghai ed è atteso anche al Six Kings Slam di Riad. In Arabia Saudita il tabellone prevede per lui l’esordio nei quarti contro Alex de Minaur, con la possibilità di affrontare Novak Djokovic in semifinale in caso di passaggio del turno.

Prima di tornare a concentrarsi sulle prossime sfide sportive, Sinner può quindi godersi una soddisfazione decisamente diversa. Il quinto tentativo gli ha consegnato quella patente della moto che aveva inseguito senza successo nelle quattro occasioni precedenti.

La curiosità sta proprio nel contrasto: uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale ha scoperto che anche un normale esame di guida può trasformarsi in un ostacolo difficile da superare. Questa volta, però, l’esaminatore ha dato il via libera. E per Sinner si apre finalmente la possibilità di dedicare parte del proprio tempo libero anche alle due ruote.