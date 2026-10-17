iStock Record mondiale in skateboard: raggiunti i 151,83 km/h

A 151 km/h, anche un’automobile richiede una certa attenzione. Figuriamoci uno skateboard, con il corpo del conducente esposto all’aria e nessun motore. Eppure, Diego Poncelet, 27enne spagnolo, lo ha portato fino a 151,83 km/h, una velocità che gli è valsa l’ingresso nel Guinness dei primati. Nessuno prima di lui era andato così forte su una tavola rimanendo in piedi.

Il record è stato stabilito il 22 settembre 2026 a Les Éboulements, una località del Québec canadese. Lo skateboarder, già due volte campione mondiale di downhill, ha affrontato una discesa chiusa al traffico sotto gli occhi di un giudice del Guinness. Il video trasmette appieno la sensazione della velocità: lo spagnolo passa davanti alla telecamera in un attimo, quasi fosse un proiettile.

Una discesa preparata per quattro anni

Del primato sarà probabilmente un po’ meno contento il suo precedente detentore Pete Connolly, che sulla stessa strada nel 2017 riuscì a spingersi fino ai 146,73 km/h. Da allora nessuno era riuscito a battere il suo primato, almeno fino all’arrivo di Poncelet. Durante il primo giorno di prove lo spagnolo ha toccato i 146,88 km/h, superando di soli quindici centesimi il britannico, ma aveva trascorso quattro anni a preparare la discesa e non voleva fermarsi lì. Si era messo in testa di superare i 150 km/h, una velocità mai raggiunta prima su uno skateboard in posizione eretta.

A complicargli i piani ci si è messo il vento. Dopo il primo tentativo, lo spagnolo ha dovuto aspettare cinque giorni prima di trovare condizioni favorevoli. Il 22 settembre ha effettuato sette discese, superando il vecchio record in tre occasioni. Soltanto nell’ultimo tentativo, però, è arrivato il risultato che inseguiva da anni.

L’individuazione del percorso aveva richiesto parecchio lavoro. Poncelet cercava una strada abbastanza ripida da permettergli di accelerare, ma anche sufficientemente regolare da non trasformare ogni metro in una lotteria ed è tornato sulla Route du Port, una discesa di circa 2,2 chilometri con una pendenza che arriva al 18%.

Uno skateboard costruito per correre

Qualche km/h extra Poncelet ha provato a guadagnarlo nella galleria del vento di Ginevra, dove ha studiato come sistemarsi sulla tavola per ridurre la resistenza all’aria. Nel video lo si vede praticamente schiacciato sullo skateboard, con la testa bassa e le braccia raccolte, una posizione che gli permette di essere più veloce, a costo però di sacrificare la visuale davanti a sé.

Nemmeno l’attrezzatura è quella che si trova abitualmente nei negozi. Lo skateboard, sviluppato appositamente per il tentativo, pesa circa 14 kg ed è dotato di una carenatura in fibra di carbonio. Prada Linea Rossa ha contribuito alla realizzazione delle calzature, volte a migliorare l’aerodinamica e attenuare le vibrazioni trasmesse dall’asfalto.

Il problema maggiore era però un altro: fermarsi. Lo skateboard non dispone di freni come un’automobile e, a 150 km/h, un movimento sbagliato può compromettere l’equilibrio. Era necessario memorizzare il percorso e mantenere una concentrazione assoluta, affidandosi ai pochi riferimenti visibili. In una situazione simile, persino spostare il peso del corpo pretende precisione.

Una Porsche ha accompagnato Poncelet durante il tentativo, riprendendo la discesa. Di norma, sono le hypercar a finire davanti all’obiettivo per una prova di velocità, ma non qui: la protagonista aveva quattro ruote molto più piccole e un pilota senza volante.