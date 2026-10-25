Una spia rossa sul cruscotto segnala che sei troppo vicino all’auto davanti. Scopri come funziona l’avviso di distanza e perché può evitare un tamponamento

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Volkswagen Spia rossa sul cruscotto, cosa indica

Basta dare un’occhiata al cruscotto di un’auto recente per accorgersi di quanto sia cambiato negli ultimi anni. Una volta c’erano poche spie, quasi tutte facili da riconoscere: olio, batteria, freni. Oggi, tra sensori, telecamere e assistenti elettronici, il numero dei simboli è cresciuto a dismisura, e non sempre è chiaro cosa vogliano dirci.

Tra questi ce n’è uno rosso, dalla forma un po’ enigmatica, che si accende in una situazione molto precisa e che molti automobilisti, quando compare, fanno finta di non vedere. Eppure sapere cosa significa potrebbe evitare un tamponamento.

La distanza di sicurezza

La spia ha un aspetto curioso. Si tratta di due auto con in mezzo un punto esclamativo e una linea orizzontale. Il significato è molto più semplice di quanto sembri: quando si accende, vuol dire che ci stiamo avvicinando troppo al veicolo che ci precede, cioè che non stiamo rispettando la distanza di sicurezza.

Il segnale, di fatto, funziona come un semaforo. Quando lo spazio rispetto all’auto davanti è adeguato, la spia resta verde. Man mano che ci si avvicina passa al giallo o all’arancione e, se si continua, arriva al rosso, che indica la distanza critica: meno di un secondo dall’auto che abbiamo davanti. A quel punto l’invito è chiaro, cioè rallentare e, se serve, frenare, perché il rischio di tamponamento è concreto.

Il problema è che molti automobilisti ignorano l’avviso. Chi ha il vizio di stare incollato all’auto che precede, spesso, non si lascia impressionare nemmeno da una luce rossa sul cruscotto. Il comportamento è tra i più diffusi e fastidiosi in autostrada, e in alcuni Paesi può costare caro: in Svizzera, un automobilista alla guida di una BMW è stato multato per una cifra enorme proprio per non aver rispettato la distanza.

Spie dei nuovi sistemi ADAS

La spia non è un guasto e non segnala un problema meccanico. È una novità che fino a poco tempo fa non esisteva, e fa parte dei sistemi ADAS, le tecnologie di assistenza alla guida che stanno diventando sempre più comuni anche sulle auto di fascia media.

Il nome tecnico è avviso di collisione frontale, o Distance Warning, e il suo compito è semplice: avvertire il conducente quando l’avvicinamento al veicolo che precede diventa pericoloso.

Per questo motivo non va confusa con le spie rosse “storiche”, quelle che impongono di fermarsi subito. In questo caso il rosso non indica un’avaria, ma un comportamento di guida da correggere. Non a caso, la reazione giusta è alleggerire il piede dall’acceleratore e recuperare spazio, senza panico ma anche senza perdere tempo.

Utilizza i radar

Il funzionamento è meno complicato di quanto si pensi. Il sistema si basa su una telecamera collocata sul parabrezza, che osserva la strada e riconosce il veicolo davanti, e su un radar installato nel paraurti anteriore.

Quest’ultimo utilizza onde elettromagnetiche, in modo simile a un sonar, per misurare la distanza dall’auto che precede e la sua velocità. I dati raccolti vengono poi incrociati per calcolare il distacco tra le due vetture, espresso in secondi e non in metri, perché lo spazio di sicurezza necessario varia a seconda di quanto si va veloci.

Conoscere questa spia, insomma, non è questione di curiosità tecnica. Su un’autostrada affollata o in caso di pioggia, quel piccolo simbolo rosso può fare la differenza tra una frenata tranquilla e un incidente. La prossima volta che lo vedete comparire, quindi, non ignoratelo.