Nel New Hampshire una gara fuori dagli schemi sfida i concorrenti a inseguire un rimorchio e riuscire a salirci sopra con la propria auto

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF King of the Hill, una corsa davvero bizzarra

Una bandiera a scacchi sarebbe fin troppo banale. Nel New Hampshire c’è una competizione automobilistica nella quale per vincere bisogna fare qualcosa di decisamente più complicato: inseguire un rimorchio trainato da un pick-up e riuscire a sistemare la propria auto sulla piattaforma prima degli avversari.

La competizione viene chiamata King of the Hill e trasforma il traguardo in un bersaglio che continua a muoversi. Non basta quindi essere veloci: bisogna raggiungere il rimorchio, trovare lo spazio necessario per tentare la salita e soprattutto riuscire a rimanerci mentre gli altri concorrenti provano esattamente la stessa cosa.

Il traguardo scappa davanti alle auto

Il principio appare semplice, almeno osservando lo svolgimento della gara. Il pick-up percorre la pista trascinando un rimorchio aperto, mentre alle sue spalle le vetture cercano di conquistare la piattaforma.

È proprio qui che comincia il caos. Le auto devono trovare la traiettoria adatta per raggiungere la rampa e salire sul rimorchio ancora in movimento. Arrivarci, però, rappresenta soltanto metà del lavoro: gli altri partecipanti continuano ad attaccare e una posizione apparentemente conquistata può durare pochissimo.

Ne derivano contatti continui, testacoda e tentativi di sorpasso difficili da immaginare in una competizione tradizionale. Una vettura può riuscire a raggiungere il rimorchio e pochi istanti più tardi ritrovarsi nuovamente sull’asfalto, spinta fuori dall’arrivo di un avversario.

La velocità pura passa così in secondo piano. Servono tempismo, capacità di trovare un varco e una buona dose di aggressività per conquistare uno spazio che, per definizione, non può accogliere tutti.

Quando arrivare primi non basta

L’aspetto più curioso è proprio il ribaltamento delle normali regole di una corsa. Solitamente il traguardo è un punto immobile verso il quale tutti si dirigono. Qui invece il traguardo si muove, costringendo i concorrenti a inseguirlo mentre combattono tra loro.

Essere davanti agli altri, quindi, non garantisce necessariamente la vittoria. Un approccio troppo precipitoso può terminare con un tentativo fallito sulla rampa, mentre aspettare qualche secondo potrebbe offrire l’occasione per approfittare degli errori altrui.

Il risultato assomiglia inevitabilmente a ciò che potrebbe accadere in un videogioco automobilistico nel quale qualcuno abbia deciso di eliminare quasi tutte le convenzioni delle competizioni su pista.

Una gara nata per lo spettacolo

King of the Hill avrebbe trovato terreno fertile proprio nel New Hampshire, partendo da esibizioni e competizioni locali prima di assumere una forma più strutturata. Il pubblico, attratto soprattutto dall’imprevedibilità della sfida, avrebbe contribuito alla crescita dell’interesse intorno al format.

Del resto è difficile sapere in anticipo come finirà un confronto. Anche quando un concorrente sembra avere trovato il modo di sistemarsi stabilmente sulla piattaforma, basta l’arrivo di un’altra vettura per cambiare completamente la situazione.

Non servono neppure regolamenti tecnici complicati per comprendere immediatamente ciò che sta succedendo. C’è un pick-up, dietro c’è un rimorchio da conquistare e tutto intorno ci sono automobili che cercano di arrivarci per prime.

Una formula elementare, almeno sulla carta. Una volta iniziata la gara, però, il risultato è molto meno ordinato: carrozzerie che si toccano, auto che girano su se stesse e un traguardo che continua tranquillamente la propria corsa mentre tutti gli altri cercano disperatamente di raggiungerlo.