iStock Tongtian Avenue, la strada più pericolosa al mondo.

Forse non tutti sanno che la strada più pericolosa al mondo si trova in Cina: è un percorso tortuoso di montagna fatto di 99 curve e quasi dieci anni fa è stato il teatro di un record di velocità raggiunto da un pilota italiano.

La strada più pericolosa al mondo si trova in Cina

Con i suoi 99 tornanti a strapiombo, la Tongtian Avenue viene considerata una delle strade più pericolose al mondo, se non la più pericolosa in assoluto. Chiamata anche Tianmen Mountain Road, è un percorso avventuroso e adrenalinico sul Monte Tianmen in Cina.

La strada collega la città di Zhangjiajie alla grotta di Tianmen, la mitica Porta del Paradiso, e oltre per la sua pericolosità è famosa per i panorami spettacolari che la contraddistinguono, per la sua natura tortuosa e per la forte pendenza, tutti elementi che mettono a dura prova anche i piloti più esperti.

Per realizzare la Tongtian Avenue ci sono voluti ben otto anni: i lavori, iniziati nel 1998, sono terminati nel 2006. Per poterla raggiungere bisogna arrivare a Zhangjiajie : in aereo o con un treno, anche notturno.

Il Monte Tianmen è una montagna situata all’interno del Parco Nazionale del Monte Tianmen, a Zhangjiajie, nella provincia nord-occidentale dell’Hunan, in Cina. Per raggiungere il Monte Tianmen c’è anche la funivia: lunga 7.455 metri con un dislivello di 1.279, è la funivia per passeggeri d’alta montagna più lunga al mondo.

Il simbolismo della Tongtian Avenue

Oltre a essere una delle strade più pericolose al mondo, la Tongtian Avenue è intrisa di una profonda simbologia: i suoi tornanti sono 99, mentre i gradini per raggiungere la grotta sono 999.

I numeri non sono stati scelti a caso: nella cultura cinese il 9 è associato al concetto di eternità, perfezione e al cielo ed è anche considerato un numero fortunato, basti pensare che nel 1400 era riservato solo alla Città Proibita, il palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing.

A livello simbolico i 99 tornanti della strada che si snodano verso l’alto stanno a significare il percorso ascensionale che l’uomo deve intraprender per avvicinarsi al divino, o comunque per raggiungere un livello superiore di consapevolezza e felicità. In molti paragonano la strada a una scala celeste, una sorta di “Stairway to Heaven” (come insegnano i Led Zeppelin) che rappresenta il ponte tra il mondo terreno e quello spirituale.

Il record del pilota italiano a bordo di una Ferrari

Alla Tongtian Avenue è legato anche un record di velocità raggiunto da un pilota italiano nel 2016: parliamo di Fabio Barone che ha sfrecciato lungo la strada cinese a bordo della sua Ferrari 458 modificata.

Barone, in quell’occasione, è riuscito nell’impresa di percorrere in poco più di dieci minuti gli 11 chilometri di curve e tornanti per arrivare sul monte Tianmen. Per compiere l’impresa, il pilota romano ha effettuato delle modifiche alla sua Ferrari, eliminando quasi 90 chili di peso e sostituendo alcune parti in acciaio con altre in fibra di carbonio.

Il record precedente, seppur non ufficializzato perché totalizzato in assenza di giudici, era poco meno di quindici minuti. Barone, che nel 2016 era anche il Presidente del Ferrari Club Passione Rossa, una volta arrivato al traguardo si lasciò andare a un urlo liberatorio, giustificato dalla grande impresa compiuta.