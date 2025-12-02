Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Highway 10: il rettilineo più lungo del pianeta

Non è la Route 66, e non si trova neppure in America. La strada rettilinea più lunga del mondo si traccia in modo continuo attraverso un deserto. È la Highway 10, in Arabia Saudita, un nastro d’asfalto che per circa 240 chilometri non ha bisogno di variazioni. Un record riconosciuto dal Guinness World Record, che negli ultimi anni ha incuriosito gli appassionati di road trip.

Un Guinness dei Primati

La Highway 10 collega due città attraverso il deserto del Rub’ al-Khali: Haradh e Al Batha, al confine con gli Emirati Arabi Uniti. Qui, dove le temperature raggiungono livelli da record, i sauditi hanno tracciato una linea quasi perfetta, lunga quanto basta per entrare nel record come il rettilineo asfaltato più lungo al mondo. Sono 240 km di monotonia assoluta, senza nemmeno un accenno di deviazione. Una strada che taglia il deserto come una lama, dando quasi l’impressione di correre per oltre 2 ore fermi nel tempo.

La storia della strada

Quello che oggi è un tratto aperto al traffico internazionale non nasce però come infrastruttura pubblica. La Highway 10 fu costruita in origine per scopi privati, voluta da Re Fahd per collegare rapidamente le sue proprietà e garantire un passaggio diretto attraverso l’area desertica. Nel corso del tempo, con lo sviluppo economico dell’Arabia Saudita e l’apertura delle rotte commerciali verso il Golfo, questo tracciato è stato trasformato in un’arteria strategica. Oggi rappresenta un collegamento fondamentale per il traffico merci e per i flussi turistici che attraversano l’area. Un’evoluzione che racconta bene quanto, in questo Paese, infrastrutture e sviluppo viaggino di pari passo con progetti su larga scala.

Un tratto pericoloso, aiutato dalla tecnologia

Un rettilineo di queste dimensioni non è però un semplice record da raccontare. È un percorso che presenta rischi specifici, legati soprattutto alla monotonia. Guidare per ore senza curve, senza punti di riferimento e con uno scenario invariabile può portare a cali di concentrazioni, abbassamento della reattività in caso di imprevisti e anche a colpi di sonno.

Per questo molti automobilisti che percorrono la Highway 10 — spesso a bordo di SUV premium di nuova generazione, molto diffusi nelle regioni più ricche del Paese — fanno affidamento sulle più recenti tecnologie di assistenza alla guida. Il cruise control adattivo, che regola automaticamente la velocità e la distanza dal veicolo davanti, riduce lo stress della guida in linea retta. Gli assistenti di mantenimento corsia, invece, aiutano a evitare sbandate involontarie, particolarmente probabili quando l’attenzione cala. Tecnologie pensate esattamente per situazioni come questa, dove non sono le curve a mettere in difficoltà, ma la loro assenza.

Il deserto come pista

Se si guarda la classifica delle strade più dritte del pianeta, non sorprende che quasi tutte abbiano una cosa in comune: il deserto. È l’unico luogo in cui si può costruire da un punto A a un punto B in linea diretta, senza montagne, corsi d’acqua, centri abitati o vincoli morfologici a interrompere il tracciato. Sul podio, insieme alla Highway 10, troviamo ad esempio:

in Arabia Saudita, che collega Turaif a Nairiyah, anch’essa caratterizzata da lunghi tratti geometrici; la Eyre Highway in Australia, con un rettilineo di 145 km che attraversa il Nullarbor, una delle zone più remote del continente.

In Occidente questo tipo di strade è raro e affascinante. Percorrerle significa fare i conti con una dimensione quasi metafisica della guida: nessuna distrazione, nessuna variazione, solo l’asfalto e un orizzonte che sembra non arrivare mai.