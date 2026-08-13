Giorgio Armani, scomparso all’età di 91 anni, ha lasciato ai suoi eredi un maestoso yacht, simbolo di opulenza e artigianalità italiana

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Caratteristiche yacht Main di Giorgio Armani

Uno dei più grandi riferimenti al mondo del settore della moda è scomparso lo scorso 4 settembre 2025. Giorgio Armani, nelle sue volontà testamentarie, ha affidato la sua preziosa imbarcazione alla sorella Rosanna e ai nipoti Andrea Camerana e Silvana Armani. Il Main ora si trova in rada a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario, nella provincia di Grosseto, in Toscana.

Lo stilista milanese ha cambiato le regole menswear, diventando un simbolo di eleganza. Era il maggiore di tre figli e frequentò il liceo scientifico statale Leonardo da Vinci, a Milano, conseguendo il diploma nel 1953. Secondo la testimonianza di un suo compagno di classe, durante le lezioni Giorgio era spesso intento a disegnare.

Nacque magari tra i banchi di scuola il linguaggio di eleganza minimalista moderno che ha ridefinito il guardaroba maschile e femminile. Dopo aver lasciato l’Università degli Studi di Milano e la facoltà di Medicina e Chirurgia, nel 1957, Armani iniziò la sua carriera nel mondo della moda come vetrinista e commesso presso La Rinascente di Milano. Con il suo nome creò completi inconfondibili, come quelli indossati da Richard Gere in American Gigolò, diventando una icona mondiale.

Le caratteristiche black super yacht Main

L’imbarcazione presenta una lunghezza di 65 metri ed è inconfondibile con la sua colorazione nera. Prodotta dai cantieri Codecasa di Viareggio, lo yacht in acciaio è un connubio perfetto tra performance sull’acqua e lusso sfrenato. Viene alimentato da due Motori Caterpillar, toccando una velocità massima di 17 nodi e potendo garantire una autonomia di 6.000 miglia a 14 nodi.

Il nero che da sempre contraddistingueva gli abiti sartoriali di Armani rende il Main uno degli yacht più eleganti al mondo. Giorgio Armani lo ha commissionato 20 anni fa e fatto varare nel 2008. Gli ospiti possono alloggiare in 6 cabine esclusive, in aggiunta della suite per l’armatore, mentre sono state riservate 2 singole per il comandante e per il direttore delle macchine, oltre a 6 doppie per l’equipaggio. Il Main può accogliere 14 ospiti e un equipaggio di 14 persone. Il comandante Daniele Busetto ha ricordato:

“Il black Main, maestoso yacht, simbolo di opulenza e artigianalità italiana, è stato realizzato da costruttori nazionali di fama mondiale, Codecasa, commissionato dal compianto stilista miliardario italiano, Giorgio Armani”.

Lo zampino di Giorgio Armani

Il suo amore per i motori e per la nautica portò l’imprenditore a investire 56 milioni di euro per il Main, oltre a tutte le altre voci annuali di spesa per la manutenzione che si aggirano sui 6 milioni di euro. Il gusto raffinato di Giorgio Armani emerge in ogni angolo dello yacht, dalla zona living con divani prodotti su misura al tavolo in legno di betulla, sino a una suggestiva veranda a poppa. Gli interni dello yacht rispecchiano la visione stilistica di Armani.

Le cabine sono pavimentate con legno di betulla, mentre i soffitti sono in grigio metallo. I bagni sono arredati completamente in marmo. Durante l’anno lo yacht è ancorato in Liguria, a La Spezia. Gli eredi se lo stanno godendo in questa torrida estate a largo della Toscana. L’imprenditore aveva anche una magnifica villa a Forte dei Marmi, una delle prime residenze estive che acquistò all’inizio della sua carriera. Sempre a Forte dei Marmi, poco prima della scomparsa, Armani comprò la Capannina, la storica discoteca che riaprirà nell’estate 2027 dopo una lunga ristrutturazione.