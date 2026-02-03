Per i suoi spostamenti, Re Carlo III si affiderà a un super SUV elettrico in grado di abbinare prestazioni elevate e tanta autonomia: il modello è realizzato in Cina

La flotta di veicoli della Casa reale britannica si aggiorna con l’arrivo di un modello in grado di abbinare un carattere sportivo, nonostante un corpo da vero e proprio SUV, a un funzionamento ecologico e a zero emissioni, grazie al sistema elettrico. Re Carlo III, infatti, ha scelto di puntare su tecnologia, modernità e design aggiungendo alla sua flotta di vetture una nuova Lotus Eletre, modello di alta gamma, con un prezzo di circa 140 mila euro, che segna un punto di svolta per diversi motivi.

Il SUV rappresenta un passo simbolico verso la transizione ecologica, con il mercato del Regno Unito che sta facendo segnare una sostanziale crescita dei modelli a zero emissioni. Nello stesso momento, però, si tratta di un’apertura verso il mercato globale. Il nome Lotus non deve ingannare: Eletre è un modello realizzato in Cina, nell’area industriale di Wuhan (Lotus oggi è un brand di proprietà della holding cinese Geely Holding Group). Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa vettura che sarà utilizzata per gli spostamenti dei reali inglesi.

Prestazioni elevate e zero emissioni

Lotus Eletre è un modello davvero interessante. Caratterizzato da dimensioni “importanti” (con circa 5,1 metri di lunghezza), il SUV punta sulla sportività e lo fa con un comparto tecnico di primissimo livello. Sotto il cofano, infatti, è possibile trovare un sistema elettrico in grado di garantire ben 905 CV di potenza massima. Per quanto riguarda le prestazioni, il modello ha uno 0-100 km/h che viene completato in meno di 3 secondi e può contare su una velocità massima pari a 265 km/h. Nonostante il carattere sportivo, l’autonomia è ottima garantendo la possibilità a Re Carlo III, noto anche per la sua passione per le auto, di poter spostarsi in tranquillità.

Sfruttando al massimo il pacco batterie da 112 kWh, infatti, il modello di Lotus può raggiungere un’autonomia di circa 600 chilometri, nel ciclo WLTP. Si tratta, quindi, di una vettura ideale anche per gli spostamenti in ambito urbano, con la possibilità di abbinare prestazioni ed efficienza. Da segnalare anche la presenza di un’architettura a 800 volt, con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 350 kW, in modo da ridurre ad appena 20 minuti il tempo necessario per passare dal 10% di carica all’80%.

Un punto di svolta

La scelta di Re Carlo III di puntare sulla Lotus Eletre ha tante chiavi di lettura e, in ogni caso, rappresenta un vero e proprio punto di svolta. La scelta di un modello elettrico (per quanto, chiaramente, si tratti di una vettura di lusso) rappresenta la conferma di come tutto il sistema britannico punti sempre di più sulla mobilità elettrica che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per il futuro per tutto il settore delle quattro ruote. Puntare sul modello Lotus significa anche confermare l’attenzione verso il mondo dei motori inglese anche se il brand è ormai sotto il controllo cinese e, soprattutto, la vettura viene prodotta in Cina, a migliaia di chilometri di distanza dal Regno Unito.