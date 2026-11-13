Non è un'auto di lusso né una supercar esclusiva, ma una semplice targa automobilistica. Eppure il numero 999 è stato venduto all'asta a Melbourne per 1,26 milioni di dollari australiani, stabilendo un nuovo record nazionale per una targa pubblica a tre cifre.

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Immagine generata con AI

Ci sono automobili che valgono milioni di euro, ma in alcuni casi anche un semplice numero può raggiungere quotazioni da capogiro. Lo dimostra quanto accaduto a Melbourne, in Australia, dove una storica targa automobilistica con la combinazione numerica 999 è stata aggiudicata per la cifra record di 1,26 milioni di dollari australiani, ai quali si aggiunge una commissione d’asta del 5%. La vendita si è svolta il 10 novembre 2026 durante il The Boardroom Auction, organizzato dalla casa d’aste Heritage Only. Il risultato ha stabilito un nuovo primato nazionale per una targa pubblica composta da tre cifre, superando nettamente il precedente record.

Offerta vincente all’ultimo secondo

La competizione si è rivelata particolarmente accesa. Secondo quanto raccontato dal banditore Ramy Attia, le aspettative iniziali erano quelle di raggiungere una cifra vicina al milione di dollari australiani. Le offerte di sei partecipanti hanno però spinto il prezzo ben oltre le previsioni.

A conquistare il prezioso lotto è stato un acquirente rimasto anonimo, descritto dai presenti come una persona dall’aspetto decisamente informale. La sua strategia è stata particolare: dopo aver atteso gli ultimi secondi dell’asta, ha presentato un’unica offerta, risultata quella vincente.

La cifra finale ha così superato il precedente primato australiano per una targa pubblica a tre numeri, appartenente alla combinazione 252, venduta nel 2022 per 665.000 dollari australiani. Il nuovo risultato rappresenta quasi il doppio rispetto a quella precedente aggiudicazione.

Perché una vecchia targa può valere più di un’auto?

Il valore del numero 999 non dipende soltanto dalla sua particolare combinazione. Si tratta infatti di una Victorian Heritage Plate, una targa storica appartenente a una serie di grande interesse collezionistico. Queste targhe smaltate richiamano le produzioni degli anni Trenta, precedenti all’introduzione delle combinazioni alfanumeriche avvenuta nel 1939. La loro rarità rappresenta uno degli elementi che contribuiscono a farne salire le quotazioni: le combinazioni con tre numeri identici sono estremamente limitate e soltanto nove sono possibili.

A rendere ancora più interessante questo mercato è il valore simbolico delle targhe. In Australia, come negli Emirati Arabi Uniti, a Hong Kong e nel Regno Unito, possedere una combinazione numerica particolare significa spesso distinguersi e ostentare uno status. Numeri bassi, sequenze facilmente riconoscibili e cifre ripetute diventano così accessori esclusivi da abbinare alle automobili più prestigiose.

Non manca poi una componente legata all’investimento. Alcuni collezionisti considerano queste targhe veri e propri beni da collezione, il cui valore può crescere nel tempo grazie alla scarsità e alla domanda di mercato.

Il record mondiale resta a Dubai

La vendita australiana fa certamente notizia, ma resta ancora lontana dai risultati raggiunti in altri mercati internazionali. Il primato mondiale appartiene infatti alla targa P7, venduta a Dubai per 15 milioni di dollari statunitensi. Anche ad Abu Dhabi si sono registrate cifre eccezionali: la targa con il solo numero 1 è stata aggiudicata per 14,2 milioni di dollari.

Numeri che dimostrano come, in determinate condizioni, una targa possa trasformarsi in un oggetto di lusso capace di raggiungere quotazioni superiori a quelle di molte automobili esclusive. A volte, quindi, non è necessario possedere una Ferrari o una Lamborghini per esibire un patrimonio da milioni: può bastare un numero, purché sia quello giusto.