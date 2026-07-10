La conducente viaggiava a circa 100 km/h con l’Autopilot attivo e le mani lontane dal volante: la polizia canadese ha aperto un’indagine

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Tesla, donna addormentata alla guida: il video è virale

Il 5 luglio scorso sulla Trans-Canada Highway, nel tratto che collega Golden a Revelstoke nella British Columbia canadese, al posto di guida di una Tesla, una donna era profondamente addormentata, con le mani completamente staccate dal volante e gli occhi coperti da un paio di occhiali da sole. A rendere lo scenario ancora più inquietante, la presenza a bordo di due bambini, anch’essi addormentati sul sedile posteriore. L’auto nel frattempo andava tranquillamente per la sua strada, a cento chilometri all’ora, in una domenica estiva con traffico intenso.

Addormentata a 100 km/h

Nel filmato la conducente appare con la testa piegata da un lato, il corpo immobile, nessun contatto con il volante. La Tesla proseguiva dritta, mantenendo la corsia senza sbandamenti apparenti. Il signore che ha ripreso la scena ha pubblicato il filmato su Facebook con un commento durissimo: “È assolutamente incredibile quello a cui abbiamo appena assistito. 100 km all’ora, una domenica estiva affollatissima e due bambini in macchina. Scioccante e orribile. Condividete questo post e fatela diventare famosa; abbiamo chiamato la RCMP”.

Il video ha fatto esattamente quello che la testimone chiedeva: ha superato le 10mila condivisioni e ha spinto la Royal Canadian Mounted Police ad aprire un’indagine. Tra gli elementi che hanno alimentato le speculazioni c’è anche il dettaglio degli occhiali da sole: secondo alcuni i grandi occhiali da sole indossati dalla donna avrebbero potuto ingannare la telecamera di monitoraggio del conducente installata da Tesla, facendole apparire gli occhi aperti anche quando erano chiusi. Una vulnerabilità del sistema di sorveglianza interno che, se confermata, apre interrogativi tutt’altro che banali sull’efficacia dei controlli.

Indagine avviata

La polizia della Columbia Britannica ha aperto un’indagine basata proprio sulle immagini diffuse da Carleigh King. Per la conducente si profilano sanzioni che vanno da semplici multe per infrazioni stradali fino all’accusa di guida pericolosa. L’ipotesi più grave, però, riguarda un’eventuale accusa di negligenza nei confronti di minori.

Va detto, per correttezza, che la dinamica esatta di quanto accaduto non è stata ancora ricostruita con certezza. Resta aperta l’ipotesi più semplice, ovvero che la donna si sia addormentata proprio mentre l’auto la stava già avvisando ripetutamente, pochi istanti prima di un possibile arresto automatico del veicolo. I sistemi Tesla, quando rilevano un conducente che non interagisce, inviano avvisi acustici e visivi ripetuti prima di agire autonomamente. Ma in ogni caso, il comportamento documentato nel video viola in modo evidente le norme del codice stradale canadese.

Proibito staccare le mani dal volante

Il punto legale centrale di tutta la vicenda è uno solo: il sistema Full Self-Driving (Supervised) di Tesla si basa su una rete di telecamere a 360 gradi che analizzano in tempo reale l’ambiente circostante per gestire sterzo, freni e acceleratore, ma si tratta di un sistema di livello 2 con guida assistita e non autonoma. La guida di livello 3 o superiore resta illegale anche in territorio canadese, ed è sempre richiesto che chi siede al posto di guida mantenga il controllo.

La British Columbia ha bandito con il Motor Vehicle Act del 2024 i veicoli automatizzati di livello 3, 4 e 5, che consentono al conducente di togliere le mani dal volante. Questo significa che anche se la Tesla stava guidando in modo apparentemente impeccabile, la conducente stava violando la legge e lo stava facendo con due bambini a bordo, su un’arteria trafficata, in piena estate.