Il pick-up elettrico di Tesla è stato coinvolto in un tamponamento che ha interessato dieci veicoli nel Maryland. L'impatto ha staccato completamente il cassone dalla cabina, mentre gli occupanti sono rimasti illesi

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Tesla Tesla Cybertruck si divide in due dopo un brutto sinistro

Il pomeriggio di sabato 18 luglio 2026, intorno alle 13:43, la quiete di Silver Spring, nel Maryland, è stata interrotta da quello che i testimoni hanno descritto come un “miracolo”. All’incrocio tra Columbia e Fairland Road, un massiccio camion commerciale per traslochi ha perso improvvisamente il controllo, piombando su una colonna di almeno dieci veicoli. Tra le auto coinvolte, quella che ha catturato maggiormente l’attenzione dei media e dei primi soccorritori è stata un Tesla Cybertruck, protagonista di una dinamica d’impatto così violenta da essere definita “disturbante” anche per gli standard dei moderni crash-test.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia della contea di Montgomery, il camion fuori controllo ha colpito la fila di auto ferme o in lento movimento. Il Cybertruck, un gigante elettrico da quasi 3.000 chilogrammi, ha ricevuto un colpo obliquo estremamente violento proprio dietro la cabina dei passeggeri. La forza dell’urto è stata tale da strappare la sezione posteriore del pick-up, separandola dal resto del veicolo.

Le riprese aeree effettuate dai droni e i filmati trasmessi dai notiziari locali hanno mostrato una scena caotica, con detriti, vetri infranti e componenti automobilistici sparsi su tutta l’intersezione della Columbia Pike. Il Cybertruck è apparso tagliato nettamente in due sezioni separate: l’intero cassone di carico riposava sull’asfalto a breve distanza dalla cabina di guida, che sembrava quasi un’entità a sé stante.

Tema sicurezza e l’integrità dell’esoscheletro

Nonostante l’aspetto catastrofico dei danni, l’incidente ha offerto una prova sul campo della resilienza strutturale del veicolo di Tesla. Sebbene la sezione posteriore sia stata tranciata via, l’esoscheletro in acciaio inossidabile e la cabina dei passeggeri sono rimasti completamente intatti. Questa incredibile capacità di assorbire le forze estreme generate dal camion in movimento ha impedito che i passeggeri all’interno subissero lesioni gravi o fatali.

I soccorritori del servizio antincendio e di salvataggio della contea di Montgomery hanno valutato sul posto un totale di 18 persone. Di queste, dieci sono state ospedalizzate con ferite lievi, inclusi tre bambini. Il fatto che nessuno abbia riportato ferite potenzialmente letali in un ammasso di lamiere di tale entità ha lasciato sbalorditi gli abitanti di Silver Spring, che hanno parlato apertamente di un esito miracoloso.

Conseguenze sulla viabilità e indagini in corso

L’incidente ha causato pesanti rallentamenti e un blocco totale della circolazione durante il fine settimana. Le autorità hanno dovuto chiudere completamente le corsie in direzione nord della U.S. Route 29 all’altezza di Musgrove Road per diverse ore, il tempo necessario alle squadre di emergenza per rimuovere l’enorme campo di detriti. La strada è stata riaperta solo verso le 16:15 del pomeriggio.

Attualmente, l’incidente resta sotto indagine attiva da parte della polizia. Non è ancora noto il motivo esatto per cui il conducente del camion per traslochi abbia perso il controllo del mezzo, innescando la reazione a catena. Mentre il Cybertruck torna al centro del dibattito sulla sicurezza stradale, questo evento rimarrà impresso nella cronaca per l’immagine iconica del pick-up futuristico diviso a metà, a testimonianza di una violenza meccanica che, per una volta, non si è trasformata in tragedia umana.