Un Tesla Cybertruck è rimasto bloccato nella sabbia in spiaggia: per il conducente non c'è stata altra scelta se non quella di chiamare i rinforzi

Niente può fermare il Tesla Cybertruck? A più riprese questa supposizione è stata smentita dai fatti, non abbastanza da dissuadere alcuni audaci dall’intraprendere spedizioni estreme. Il proprietario del veicolo protagonista del filmato ha sopravvalutato le doti del suo pick-up, salvo poi pentirsene quando ormai il danno era fatto.

“Intrappolato” nella sabbia

In rete vi sarà forse già capitato di assistere a un Tesla Cybertruck bloccato nella sabbia. Con i social media, e in generale il boom di internet, assistere a certe scene da incubo è un attimo. Andando su una pagina dedicata al modello, scrollando gli ultimi video di YouTube o digitando il nome del veicolo sui motori di ricerca il gioco si schiude un mondo.

Qual è la vostra prima reazione? Forse incolpate il guidatore di non essere stato abbastanza capace al volante. Perché voi, dall’alto della vostra esperienza e talento di conducenti, saprete scarrozzare ovunque la macchina. Un conto è, però, dirlo, un altro riuscire nel concreto a compiere certe imprese. Già, la parola impresa è adatta allo scenario, giacché basta davvero poco a mettersi nei pasticci.

Prima di avviarsi a operazioni del genere, il protagonista della scene ci rifletterà su a fondo la prossima volta. Ha voluto testare a pieno le capacità del Tesla Cybertruck, ma la sfrontatezza gli si è ritorta contro. Le vicende hanno avuto luogo negli Stati Uniti, nello specifico a Nantucket, in Massachusetts.

Resa gridata

Ci piacerebbe tanto sapere cosa lo abbia spinto a sfidare le probabilità. Che sia stata semplice superficialità o superbia, l’avventura in spiaggia ha avuto un epilogo “nefasto”: in tempo zero è rimasto impantanato. A quel punto, il Tesla Cybertruck ha “gridato” la resa.

Ogni tentativo di mettere in moto, accelerare e sterzare è andato a rotoli. Siccome per danni estreme occorrono estremi rimedi, ci insegnano gli antichi saggi, si è reso necessario contattare una società di rimorchio, che lo ha dovuto trainare per tirarlo fuori dalla spiaggia.

In rete qualcuno ha parlato di karma, a causa della condotta non proprio irreprensibile di chi era a bordo. Difatti, gli abitanti della zona avevano immortalato in precedenza il medesimo mezzo in posti vietati. In uno scatto appare parcheggiato su un passaggio pedonale.