Fonte: Ufficio Stampa Tesla Tesla Model Y: il kit spara bolle regala gioia

La Tesla Model Y continua a far parlare di sé, ma stavolta non c’entra Elon Musk né qualche rivoluzionaria innovazione tecnologica firmata Palo Alto. A sorprendere, infatti, è un’idea tanto semplice quanto geniale nata lontano dai laboratori californiani: nel cuore del Massachusetts, un appassionato di auto ha deciso di riscrivere – con ironia e creatività – le regole del tuning per veicoli elettrici, aggiungendo alla sua Model Y uno scarico che spara bolle.

Una sorpresa che cambia le regole

Niente fumi tossici né ruggiti da muscle car: il retro di questa Tesla emette una scia di bolle leggere e danzanti ogni volta che l’auto si ferma o riparte, trasformando l’ordinaria attesa al semaforo in un piccolo spettacolo urbano. Un colpo di teatro che sfida con ironia l’assenza di suono e di “anima meccanica” che molti rimproverano alle auto elettriche, specialmente alle Tesla.

Il sistema è sorprendentemente ben progettato: un serbatoio per il liquido delle bolle, installato nel bagagliaio, alimenta due terminali di scarico cromati fissati al paraurti posteriore. Il tutto si attiva tramite un comodo telecomando wireless. Basta un clic, e lo show ha inizio.

La creazione è già famosa sui social

Il creatore del kit, che per ora preferisce restare anonimo ma ha già una piccola base di fan sui social, racconta di aver ideato il sistema per “ridare un po’ di divertimento al mondo dell’elettrico“. Non punta a migliorare prestazioni o a risparmiare energia: lo scopo è puramente estetico e ludico. E a giudicare dalle reazioni, ci è riuscito: il video della sua Model Y con le bolle è diventato virale in pochi giorni, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti divertiti da ogni parte del mondo.

Il fragore è stato tale che l’inventore ha deciso di commercializzare il suo bubble-kit: per 700 dollari, incluso il montaggio, è possibile acquistarlo direttamente su Facebook Marketplace. Le richieste – racconta – arrivano ormai da tutti gli Stati Uniti, e non mancano appassionati europei pronti ad adattare il sistema anche alle proprie Tesla. Chissà se Elon Musk, alla luce dei suoi problemi, deciderà di aggiungerlo alla sua gamma ordinaria.

Lo spettacolo ha colto nel segno

C’è chi lo considera un semplice vezzo, chi un’espressione artistica su quattro ruote. Ma una cosa è certa: la trovata ha colto nel segno, restituendo un tocco di umorismo a un settore che, per molti, rischia di diventare troppo serio, tecnico, e asettico. E chissà che presto non nascano raduni dedicati, con decine di Tesla che invece di rombare fanno uno spettacolo da cabaret, lasciandosi dietro una scia di bolle.

Intanto, anche senza accessori fantasiosi, la Tesla Model Y continua a segnare buoni risultati di vendita, anche in Italia. Nel primo trimestre del 2025, Tesla ha registrato 3.469 immatricolazioni nel nostro Paese, con un mese di marzo particolarmente brillante: 2.217 unità vendute, pari a un incremento del 51% rispetto allo stesso periodo del 2024. La Model 3 si conferma la regina delle elettriche, dominando il segmento D e superando da sola tutti gli altri concorrenti BEV messi insieme. Ma anche la Model Y si difende bene: nonostante le consegne limitate del nuovo modello Juniper, è comunque riuscita a conquistare il quarto posto tra le elettriche più vendute.