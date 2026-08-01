Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

123RF Moneta in equilibrio a 350 km/h: il video virale del treno Whoosh

Un video pubblicato da una coppia di travel blogger britannici sta facendo il giro del web dimostrando come l’alta velocità non sia inversamente proporzionale al comfort: a bordo di uno dei treni più veloci al mondo, una semplice moneta appoggiata di taglio vicino al finestrino resta perfettamente in equilibrio, senza cadere né muoversi di un millimetro, il tutto mentre la velocità segna quasi 350 km/h. Un dettaglio che racconta molto bene fino a che punto si sia spinta l’ingegneria ferroviaria contemporanea.

I treni proiettile

Il protagonista del filmato è il Whoosh, il treno ad alta velocità che collega Giacarta a Bandung, in Indonesia, capace di toccare i 350 km/h in servizio commerciale. Il muso allungato, che richiama la forma di un proiettile e che lo rende famoso come bullet train, non è solo una scelta estetica: serve a ridurre la resistenza aerodinamica e a contenere il rumore generato dall’aria che si comprime davanti al convoglio durante la marcia. Ma il vero segreto del comfort a bordo, secondo quanto raccontato dagli stessi creatori del video, sta nelle rotaie. Sui binari tradizionali i segmenti d’acciaio sono imbullonati tra loro, e ogni giunzione genera un piccolo urto che si trasmette al treno a ogni passaggio delle ruote. Sulla linea indonesiana, invece, le rotaie sono saldate in modo continuo, senza interruzioni: il risultato è una superficie praticamente priva di giunti, che elimina alla radice la fonte principale delle vibrazioni percepite dai passeggeri.

Non è comunque il treno più veloce in circolazione. In Giappone, sulla rete Shinkansen, alcuni convogli superano abbondantemente i 500 km/h grazie alla tecnologia a levitazione magnetica, che di fatto elimina il contatto fisico tra treno e binario. In Italia, invece, il primato resta legato al Frecciarossa, che qualche anno fa ha stabilito un record nazionale toccando i 362 km/h durante un test in galleria, pur viaggiando in servizio ordinario a velocità decisamente più contenute.

Il test della moneta diventato virale

A rendere il video così popolare non è tanto la velocità in sé, quanto il modo semplice ed efficace scelto per raccontarla. La coppia di content creator si trovava a bordo del Whoosh durante un viaggio tra le due città indonesiane e ha deciso di documentare l’esperienza con un piccolo esperimento casalingo: appoggiare una moneta in verticale sul bordo del finestrino e osservare cosa sarebbe successo con il treno lanciato alla massima velocità. Il risultato, immortalato in pochi secondi di ripresa, ha sorpreso milioni di utenti sui social: nessuna oscillazione, la moneta immobile e solo il paesaggio che scorre velocissimo fuori dal vetro.

Il video è diventato in poco tempo un piccolo caso mediatico, rilanciato da decine di pagine dedicate ai trasporti e all’ingegneria ferroviaria e testato a valanga in tanti altri treni di tutto il mondo. E ha riacceso, ancora una volta, il confronto tra i sistemi ad alta velocità dei diversi Paesi: dalla Cina, dove i treni Fuxing viaggiano regolarmente a 350 km/h, fino alla Spagna dell’Ave e alla Corea del Sud, senza dimenticare l’Italia, dove il dibattito sul futuro dell’alta velocità resta più che mai aperto.