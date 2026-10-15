Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images La Mercedes speciale di Toto Wolff

Toto Wolff possiede il 28,33% delle quote del team Mercedes-AMG Petronas F1. La squadra anglo-tedesca che sta accompagnando la prima cavalcata mondiale di Kimi Antonelli deve tantissimo alla capacità manageriale dell’ex pilota austriaco. Toto, infatti, prima di diventare uno dei personaggi di maggior rilievo del circus si è divertito in pista, ottenendo anche ottimi risultati. Oggi può permettersi il lusso di guidare con estrema maestria vetture sportive che sarebbero proibitive per la maggior parte degli automobilisti e non solo per una questione di prezzo.

Nelle anguste stradine del Principato di Monaco il nativo di Vienna si è dilettato su una potentissima CLK GTR, un capolavoro ingegneristico partorito alla fine degli anni ’90. Il progetto nacque in Germania per partecipare al campionato FIA GT del 1997, in cui il marchio di Stoccarda presenziava e, da regolamento, fu costretto a realizzare un’edizione limitata omologata per l’uso stradale. Vennero prodotti appena 28 esemplari, tra versioni coupé e roadster, che divennero i modelli di produzione più costosi al mondo.

Privilegi unici

L’amore per le supercar ha spinto il manager a collezionare bolidi che farebbero invidia ai campioni del mondo del circus. Toto Wolff vanta un parco auto che riflette anche la sua propensione per la velocità. Del resto, in carriera, è sceso in pista nel campionato mondiale FIA NGT, nel campionato italiano GT e persino nel campionato austriaco di rally nel 2006 e, nello stesso anno, vinse anche la 24 Ore di Dubai. Nel 2009 il manager Mercedes è diventato detentore del record sul giro di 7:03 del Nürburgring Nordschleife su una Porsche 997 GT3 RSR.

Data la sua immensa esperienza non ha nessun timore della cavalleria della CLK GTR. Sotto al cofano dell’hypercar c’è un V12 da 6.0 litri che eroga 600 CV di potenza. Sebbene si tratti di un’auto concepita quasi 30 anni fa la scheda tecnica sembra ancora attuale. L’hypercar risulta agile e leggera, anche grazie all’uso della fibra di carbonio e per l’adozione delle sospensioni a doppi triangoli sovrapposti con sistema di sospensioni di tipo pull-rod. Il motore omologato per le strade pubbliche arriva a una cilindrata di 6.9 litri e a 631 CV di potenza a 6.800 giri al minuto.

Valore da capogiro

Un esemplare di CLK GTR, in versione roadster, è stato acquistato all’asta da un collezionista per 10,23 milioni di dollari, ovvero 9,18 milioni di euro. La proprietà di Wolff può solo aumentare il valore del bolide nel tempo, soprattutto se Mercedes continuerà a primeggiare in F1. Inizialmente, l’austriaco deteneva una quota paritaria del 33,33% insieme a Mercedes-Benz Group AG e al colosso della chimica INEOS.

Alla fine dello scorso anno, l’austriaco ha chiuso la cessione del 15% della sua holding personale (pari al 5% sul totale del team della Stella a tre punte) all’imprenditore americano George Kurtz, CEO e fondatore di CrowdStrike. L’operazione, del valore di circa 300 milioni di dollari, ha sancito una valutazione record per il team Mercedes pari a 6 miliardi di dollari. Oggi la scuderia con sede a Brackley si suddivide in quattro proprietari: Mercedes-Benz: 33,33%, INEOS: 33,33%, Toto Wolff: 28,33% e George Kurtz: 5,00%. Sebbene abbia ceduto la quota, Toto Wolff ha conservato i suoi ruoli operativi di team principal e CEO della scuderia in testa alla classifica del campionato di F1 2026.