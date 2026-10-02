Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Toyota Resiste anche a un roulotte lanciata dal cielo: ecco la nuova Toyota Hilux EV

Toyota ha deciso di verificare se anche l’Hilux elettrico meriti la fama di pick-up “indistruttibile” forgiata in decenni di lavoro duro. Per farlo non ha scelto una normale prova di durata: ha sollevato una roulotte da 760 kg a circa nove metri d’altezza e l’ha lasciata cadere direttamente sulla cabina del nuovo modello a batteria.

L’esperimento, realizzato sull’aeroporto di Bentwaters nel Suffolk, richiama volutamente una delle prove rese celebri da Top Gear più di vent’anni fa. Nel 2003 il programma britannico sottopose un vecchio Hilux a una sequenza diventata leggendaria, tentando di distruggerlo in modi sempre più estremi. Fra questi c’era proprio la caduta di una roulotte sul pick-up.

La roulotte cade da nove metri

Questa volta a decidere quale tortura infliggere al Toyota non è stata soltanto la Casa. Toyota UK ha chiesto agli utenti di Reddit di scegliere tra due possibilità: colpire ripetutamente l’Hilux con una palla da demolizione da una tonnellata oppure ripetere il test della roulotte.

Ha vinto nettamente la seconda opzione. Una roulotte del peso superiore a tre quarti di tonnellata è stata quindi issata a 30 piedi, circa 9,1 metri, e sganciata sopra la cabina. Dopo l’impatto e la pioggia di detriti, i tecnici hanno controllato il veicolo.

Secondo Toyota, l’Hilux ha riportato danni relativamente contenuti alla carrozzeria. La parte più spettacolare è arrivata subito dopo: il pick-up si è acceso regolarmente ed è riuscito ad allontanarsi dal luogo della prova con i propri mezzi. Il test è stato svolto adottando specifiche misure di sicurezza e, naturalmente, non rappresenta una normale procedura di omologazione.

L’elettrico deve dimostrare di essere un vero Hilux

Dietro lo spettacolo c’è un messaggio preciso. L’arrivo della propulsione elettrica non deve modificare l’immagine di robustezza che accompagna Hilux, un modello che Toyota accredita di oltre 27 milioni di esemplari venduti nel mondo.

Durante lo sviluppo, la nuova generazione elettrica è stata sottoposta anche a prove meno cinematografiche ma più significative dal punto di vista tecnico: attraversamenti in acqua profonda, percorsi su terreni difficili e test che hanno previsto la completa immersione della batteria. Sono state inoltre sviluppate soluzioni specifiche per proteggere l’accumulatore durante l’utilizzo nelle condizioni più impegnative.

La gamma della nuova generazione comprende infatti sia una versione battery electric sia una Diesel 48V, mantenendo l’impostazione da mezzo da lavoro che ha accompagnato il modello nella sua storia.

Fino a 1.065 kg di portata

La spettacolarità della roulotte che precipita sul tetto non deve però confondere due concetti differenti. Resistere a un impatto dimostrativo non significa che 760 kg possano normalmente essere caricati sulla cabina.

Le capacità dichiarate per il nuovo Hilux dipendono dalla motorizzazione e arrivano a 1.065 kg di portata utile, mentre la massa rimorchiabile può raggiungere 3,5 tonnellate. A bordo trovano spazio una doppia cabina, strumentazione completamente digitale e un sistema multimediale aggiornato, elementi che accompagnano la tradizionale impostazione professionale verso una generazione decisamente più moderna.

Toyota ha così trasformato il lancio dell’Hilux elettrico in un richiamo diretto alla propria storia, ma la roulotte potrebbe essere soltanto l’inizio. Dopo questa prova, infatti, le chiavi del pick-up elettrico sono state consegnate al canale YouTube di Top Gear.

A oltre vent’anni dal celebre tentativo di distruggere il suo antenato, dunque, la sfida continua. È cambiato il sistema di propulsione, ma Toyota vuole dimostrare che la promessa alla base dell’Hilux sia rimasta esattamente la stessa.