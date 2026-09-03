Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Un trucco per un profumatore low cost

Un’idea tanto semplice quanto efficace e alla portata di tutti: il trucco dell’estate per gli automobilisti è quello legato all’utilizzo di una semplice molletta di legno che può diventare un vero e proprio profumatore per il veicolo a costo praticamente zero e con tante possibilità di personalizzazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Un semplice trucco

Si tratta di un sistema molto efficace e alla portata di tutti. Basta avere una molletta di legno, di qualsiasi tipo, un po’ di olio essenziale, con la possibilità di scegliere l’aroma preferito. Versando un po’ di gocce sulla molletta, l’olio sarà assorbito rapidamente dal legno.

A questo punto, è sufficiente collegare la molletta a una bocchetta del sistema di ventilazione della vettura. Non servono modifiche di alcun tipo e non è necessario installare accessori aggiuntivi. Ogni automobilista è libero di individuare il tipo di olio da utilizzare e il modo in cui sfruttare questo trucco.

Basterà accendere l’aria condizionata per distribuire la fragranza scelta all’interno dell’abitacolo, facendo attenzione a mantenere i finestrini chiusi. Il meccanismo è molto simile a quello utilizzato nei sistemi di aerazione, a tutti i livelli, anche se la sua costruzione è un po’ più “rustica”.

La versatilità e la libertà di scegliere dove posizionare la molletta e quale olio essenziale utilizzare possono fare la differenza. In ogni caso, ci sono elementi da considerare e che non bisogna trascurare se si decide di ricorrere a questo trucco. Andiamo a scoprirli.

A cosa fare attenzione

Ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione prima di ricorrere al trucco della molletta. Per prima cosa, non bisogna utilizzare troppo olio. Per ottenere un risultato efficace, infatti, è sufficiente ricorrere a due o tre gocce, sfruttando l’apposito dosatore che viene incluso nelle confezioni di olio essenziale o che può essere acquistato separatamente.

Quando il profumo inizia a diventare meno intenso, basterà versare un’altra goccia per ripristinare il corretto funzionamento. Bisogna fare attenzione al momento in cui l’olio viene versato sulla molletta. Alcuni prodotti, infatti, possono danneggiare le plastiche della vettura. Per questo motivo, è consigliabile accertarsi di versare il prodotto esclusivamente sull’accessorio.

A tal proposito, è chiaro che non è possibile replicare il trucco ricorrendo a un prodotto di un altro materiale ed è necessario sfruttare il legno, per via della sua capacità di assorbire l’olio essenziale e rilasciare la fragranza.

Un altro aspetto da considerare è quello dei cattivi odori. Utilizzare un olio essenziale, con il metodo della molletta, non elimina la muffa o l’umidità. In questo caso, è necessario fare un controllo approfondito dell’abitacolo, verificando lo stato dei tappetini e della moquette, le condizioni dei filtri e l’eventuale presenza di detriti e sporco sotto i sedili.

Il trucco della molletta è comunque un buon sistema per profumare l’auto, riservandosi la possibilità di scegliere l’aroma desiderato e di cambiarlo facilmente, grazie alla possibilità di sostituire i componenti del sistema. Tutti gli automobilisti hanno la possibilità di sfruttarlo, con l’unica accortezza di prestare attenzione agli aspetti citati in precedenza.