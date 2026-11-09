A Padova clonava carte carburante per prelevare gasolio e rivenderlo a un euro al litro: un arresto, quattro denunce e 365 litri recuperati

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iStock Carte carburante clonate, gasolio venduto a un euro

Con il gasolio che continua a viaggiare su prezzi da record, c’è chi ha pensato bene di aggirare il problema nel modo peggiore. A Padova i carabinieri hanno smascherato un sistema fraudolento basato su carte carburante clonate: il prodotto veniva prelevato alle pompe a spese di ignari titolari delle tessere e rivenduto a un euro al litro.

Il bilancio dell’operazione è di un arresto e quattro denunce, oltre al recupero di 365 litri di gasolio. A far partire tutto, un dettaglio che molti sottovalutano: l’applicazione con cui si controllano le spese della propria carta.

Come funzionava il sistema

Il meccanismo era semplice, almeno sulla carta. I responsabili si procuravano i dati di carte carburante, le clonavano e le usavano presso un’area di servizio, prelevando grandi quantità di gasolio.

A tradirli è stata la scelta dell’orario e la tecnologia: i prelievi si concentravano soprattutto di sera, con l’impianto in modalità self-service, quando il personale non è presente e i controlli visivi sono ridotti al minimo. Una prassi che, ripetuta più volte, ha lasciato una scia di movimenti anomali.

Se ne è accorto il legittimo titolare di una delle carte. Controllando l’applicazione di gestione, ha notato una serie di rifornimenti che non riconosceva, eseguiti nei giorni precedenti nella stessa stazione. Anziché limitarsi a bloccare la tessera, l’uomo ha deciso di andare sul posto.

Una volta arrivato all’area di servizio, ha visto alcune persone riempire taniche una dopo l’altra e ha subito chiamato il 112. Un gesto di buon senso che ha permesso ai militari di intervenire in flagranza.

Rivendita a un euro

Quando i carabinieri sono arrivati, davanti alle pompe c’erano due auto ferme. Nella prima viaggiavano due uomini, di 54 e 31 anni, intenti a riempire una tanica da 25 litri, con altre due già pronte nel bagagliaio. Nella seconda c’era un uomo di 61 anni, sorpreso mentre caricava sei taniche da 25 litri già piene di gasolio.

Subito dietro, i militari hanno fermato una terza vettura, con a bordo un 45enne e un connazionale di 28 anni, indicati come i promotori della truffa.

Alle domande degli investigatori, i primi fermati hanno ammesso come funzionava lo schema: il carburante veniva ceduto loro proprio dal 45enne, al prezzo concordato di un euro al litro.

Una cifra decisamente più bassa di quella alla pompa, e proprio per questo allettante per chi voleva risparmiare senza farsi troppe domande. Si trattava, in sostanza, di una rivendita al dettaglio di gasolio ottenuto a spese di altri, con i clienti consapevoli dell’origine della merce.

L’arresto

Messo alle strette, il 45enne ha lasciato cadere sul pianale dell’abitacolo due tessere carburante con del nastro adesivo su cui erano annotati codici PIN, sigle e importi. Altre due carte analoghe erano nelle sue tasche, mentre nella sua auto, parcheggiata poco distante, c’erano sei taniche da 25 litri, per altri 150 litri di gasolio.

In totale i carabinieri hanno recuperato 365 litri, stipati in quattordici taniche piene da 25 litri e una quindicesima riempita a metà.

Per il 45enne, indicato come promotore del raggiro, sono scattate le manette, mentre gli altri quattro sono stati denunciati. La vicenda ricorda quanto sia importante tenere d’occhio le proprie carte e controllare con regolarità i movimenti: se il titolare non avesse notato quei prelievi sospetti, la truffa avrebbe potuto andare avanti ancora a lungo.