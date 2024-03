Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Getty Images Carlos Sainz e la fidanzata Rebecca Donaldson durante le prove di qualificazione del GP del Bahrain

Carlos Sainz, il protagonista assoluto del GP d’Australia è un vero appassionato di auto sportive, e non soltanto in pista: pare che il pilota spagnolo, in Ferrari dal 2021, negli anni in cui correva con la Scuderia McLaren girasse per Londra al volante di una 720 S da 720 CV.

Lo scorso anno ha acquistato una Ferrari 812 Competizione completamente personalizzata, condividendo l’emozione con i suoi follower. Ma non c’è soltanto il bolide da 830 CV nel garage di Carlos Sainz Jr.: accanto alle supercar sportive, il pilota spagnolo conserva la Golf che gli venne regalata dai genitori a 18 anni. E non apprezza affatto che la berlina tedesca venga sminuita.

Tutte le Ferrari (personalizzate) di Carlos Sainz

Carlos Sainz lascerà la Ferrari alla fine del 2024, quando Lewis Hamilton prenderà il suo posto al fianco di Charles Leclerc. Il pilota spagnolo che esordì nel 2015 con l’allora Toro Rosso, però, ha sempre avuto un legame speciale con le Rosse. Nel suo garage ce ne sono due, e ovviamente non sono due Ferrari qualunque: la prima è una Ferrari F8 Tributo che Sainz ha deciso di regalarsi nel 2021, appena arrivato alla Scuderia di Maranello, personalizzata grazie al programma Tailor Made.

Sainz, che ha trionfato al GP d’Australia, ha scelto di assicurarsi una delle supercar più richieste e apprezzate degli ultimi anni: presentata nel 2019 come sostituta della 488 GTB, la berlinetta 2 posti nasce per omaggiare il motore V8 Ferrari più potente di sempre, e le prestazioni non lasciano dubbi. Il motore otto cilindri della F8 Tributo può erogare 720 CV, e accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi.

L’altra Ferrari presente nell’invidiabile garage di Carlos Sainz Jr. è anche l’ultimo acquisto del campione: ordinata nel 2021 e ritirata nel 2023, la Ferrari 812 Competizione completamente personalizzata è forse il pezzo forte della collezione. Nel video in cui l’ha presentata ai suoi follower, il pilota spagnolo l’ha definita “la sua supercar ideale”.

Tra i dettagli più esclusivi, oltre alla livrea color grigio opaco con inserti neri in fibra di carbonio, ci sono la scritta “Smooth Operator” sul battitacco e i tappetini decorati con il numero 55.

Le McLaren di Sainz e la sua prima auto

Nella collezione di Carlos Sainz fanno bella mostra di sé anche due supercar inglesi, retaggio della militanza dello spagnolo nel team McLaren. Quando nel 2019 esordì con la scuderia britannica, Sainz (come pure l’ex compagno di squadra Lando Norris) ricevette la sua prima auto aziendale, una 720 S da 720 CV e 770 Nm di coppia con cui pare girasse per le vie di Londra.

A fine anno, per festeggiare il podio del GP del Brasile, McLaren gli ha regalato anche una McLaren 600 LT personalizzata, una longtail con motore V8 biturbo in grado di erogare 600 CV (e accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi a fronte di una velocità massima di 324 km/h).

Nel garage di Carlos Sainz è presente anche una Volkswagen Golf GTI, quella che il pilota ricevette in dono dai genitori al compimento dei 18 anni e con cui conseguì la patente di guida. Un’auto che si merita il suo posto al fianco delle supercar da collezione del campione: “Qualche anno fa mi hanno chiesto in una conferenza stampa che macchina ho. Ho detto una Golf GTI e c’era chi si è messo a ridere”, ricordava il pilota qualche tempo fa. “Beh ce l’ho ancora, ed è l’auto che uso quando sono a Madrid”, aveva sottolineato allora.