Una Ferrari SF-26 al centro d’allenamento della Juventus: ecco cosa è successo

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Tik Tok Juventus

I calciatori della Juventus arrivano al centro d’allenamento della Continassa per svolgere la consueta seduta di lavoro. Ad attenderli e riprenderli ci sono le telecamere, ma tra i classici SUV, le berline di lusso e le fuoriserie dei tesserati spunta un dettaglio del tutto eccezionale: una Ferrari SF-26, la monoposto da Formula 1 guidata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

A notare la presenza della vettura è stato il pubblico dei social, grazie a un video condiviso sui canali ufficiali del club bianconero e della scuderia di Maranello. Nel filmato si vedono alcuni giocatori — tra cui Bremer, Celik, Zhegrova, Kelly e Vicario — sfilare ed entrare nel centro sportivo senza prestare la minima attenzione all’ingombrante presenza.

Indifferenza reale o magia dell’Intelligenza Artificiale?

L’atteggiamento completamente indifferente dei calciatori di fronte a una monoposto da gara nel loro parcheggio abituale ha subito scatenato la curiosità degli utenti. Sebbene i giocatori siano abituati a vetture di gran lusso (comprese diverse Ferrari da strada), imbattersi in una F1 da pista non è certo un evento quotidiano.

Questo dettaglio ha sollevato il dubbio che la SF-26 sia stata inserita nella scena in un secondo momento con l’ausilio della computer grafica o dell’Intelligenza Artificiale. Ciononostante, la cura dei dettagli nella clip è altissima: in alcune inquadrature si notano persino i cartelli dei posti auto riservati direttamente ai due piloti della Rossa, Hamilton e Leclerc.

Un filo rosso tra Serie A e Formula 1

Il video rappresenta una riuscita trovata promozionale per rafforzare lo storico legame tra la Juventus e la Ferrari, entrambe nell’orbita della famiglia Agnelli/Elkann. La collaborazione social è arrivata inoltre alla vigilia di un fine settimana cruciale per entrambe le realtà sportive.

Sul campo da calcio: la Juventus si appresta ad affrontare il Milan nella terza giornata di campionato, in un big match che servirà da prova del nove dopo i successi ottenuti nelle prime due uscite stagionali.

In pista a Monza: la Ferrari si prepara al Gran Premio di Monza, dove farà debuttare un motore potenziato con l’obiettivo di regalare una grande gioia ai tifosi italiani. In attesa di capire se il fine settimana riserverà gli stessi successi sia sul prato verde che sull’asfalto, la campagna di comunicazione congiunta ha già raggiunto il suo scopo, catalizzando l’attenzione degli appassionati di motori e di calcio.