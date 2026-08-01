Getty Images Piloti di Formula 1 in vacanza: Antonelli, Verstappen e Leclerc ricaricano le batterie

Il Gran Premio d’Ungheria appartiene ormai al passato e, con esso, la prima parte di stagione. Come da tradizione, la Formula 1 si ferma anche quest’anno con l’estate, concedendo ai piloti la possibilità di staccare la spina rilassandosi dove preferiscono.

Protagonista fin qui di un campionato da incorniciare, culminato nella leadership in classifica, Kimi Antonelli può così ricaricare le batterie, in attesa dei prossimi Gran Premi, quando cercherà di confermarsi l’uomo da battere. Ma non sarà facile, perché colleghi esperti proveranno a far tesoro degli errori commessi e a ripartire con slancio. La pausa permetterà agli altri big delle corse, dal ferrarista Charles Leclerc a Max Verstappen, di rimettere in ordine le idee e nel frattempo, non c’è niente di più rigenerante di una meta da sogno.

Tutti in Costa Smeralda

Per rimettersi a nuovo Antonelli ha scelto la Costa Smeralda, dove ha incontrato un altro sportivo bolognese, Marco Belinelli. I due hanno trascorso qualche ora insieme in barca ed è stato il cestista a raccontarlo su Instagram.

“Sardegna here we are!!”

ha scritto mostrando la fotografia scattata insieme al leader del Mondiale. Il soggiorno sardo di Kimi è proseguito anche sulla terraferma: al Phi Beach di Baja Sardinia ha assistito alla serata animata da Shimza e si è avvicinato alla consolle del dj sudafricano.

Da quelle parti ci sono pure Max Verstappen e Toto Wolff. Le rispettive imbarcazioni sarebbero state ormeggiate a poca distanza e i due sono comparsi insieme al mare, con Kelly Piquet e Susie Wolff. Quanto basta per riaccendere le voci su un futuro del quattro volte campione del mondo in Mercedes, nonostante un incontro durante le ferie dica soprattutto che entrambi amano la stessa isola. In Costa Smeralda è arrivato pure Charles Leclerc, fotografato durante una passeggiata con la moglie Alexandra, mentre George Russell ha mostrato la sua vacanza in barca senza rivelare la destinazione.

Norris non lascia Budapest

Qualcuno, però, ha deciso di rimanere in Ungheria. È il campione in carica Lando Norris, che dopo la vittoria dell’ultimo week-end di gara ha pensato di soggiornare a Budapest per dedicarsi a due sue grandi passioni: il golf e il padel. In città potrebbe incontrare Isack Hadjar, trattenutosi insieme alla compagna Lauren Fitzsimmons. Li invidierà forse un po’ Franco Colapinto, impegnato a provare le gomme Pirelli della prossima stagione, come da lui ironicamente raccontato agli amici di tastiera. Se non altro potrà prenderci familiarità in anticipo sui rivali.

Affari di cuore hanno, invece, spinto Pierre Gasly a raggiungere l’Algarve, regione portoghese nella quale è cresciuta la fidanzata Kika Cerqueira Gomes: il mare e la famiglia di lei provvederanno a farlo sentire il benvoluto. Affiancato da Flavy Barla, Esteban Ocon ha voluto infine partecipare a un’occasione speciale: l’anteprima del nuovo film di Spider-Man, pochi giorni dopo aver disputato il Gran Premio d’Ungheria con una ragnatela disegnata sul casco. Insomma, ognuno ha la sua meta, ma l’esigenza rimane sempre quella di scaricare la tensione, in vista del ritorno nei Paesi Bassi. E allora sì che sarà di nuovo tempo di fare sul serio.