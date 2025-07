In vendita all'asta la speciale Porsche di Dua Lipa: il super prezzo della 911 GT3 RS con la livrea personalizzata proprio dalla popstar britannica

In vendita la Porsche 911 con la livrea speciale disegnata da Dua Lipa: l’esemplare unico verrà battuto all’asta da RM Sotheby’s, con il ricavato che andrà in beneficenza.

All’asta la speciale Porsche 911 GT3 RS di Dua Lipa

La “Dua Lipa Rennstall GT3 RS”, auto con livrea unica configurata personalmente dalla popstar mondiale e applicata alla 911, finisce all’asta: l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Sunny Hill, creata proprio dalla cantante per sostenere la società kosovara, con particolare attenzione verso le arti e la cultura.

Durante il suo ‘Radical Optimism Tour’, tra i concerti andati in scena a Parigi e Praga, Dua Lipa si è ritagliata un po’ di tempo per recarsi a Monte Carlo in vista del Gran Premio di Monaco: nel weekend di Formula 1 ha presentato al pubblico l’esclusiva 911 GT3 RS.

Nell’ambito della sua lunga collaborazione con Porsche, l’artista britannica vincitrice di ben tre Grammy Awards ha contribuito alla configurazione dell’edizione speciale della leggendaria 992, auto da pista che RM Sotheby’s mette all’asta per motivi benefici.

La livrea speciale, caratterizzata da toni turchese con spirali in rosso, oro e verde scuro, riflette alla perfezione la vivacità delle performance di Dua Lipa, artista in grado di infiammare le platee quando sale sul palco per esibirsi.

Dua Lipa non si è limitata a prestare la propria immagine, ma ha partecipato in maniera attiva al processo creativo con la Casa tedesca, dimostrando un grande e sorprendente talento anche nel design automobilistico. La collaborazione ha portato alla nascita di un esemplare unico, destinato a lasciare il segno tra gli appassionati di motori ma anche tra i cultori dell’arte e della cultura pop.

La stessa popstar ha provato personalmente la speciale GT3 RS per le strade del Principato di Monaco durante il mese di maggio del 2025 in occasione della presentazione ufficiale; successivamente Dua Lipa ha visitato il Paddock della Porsche Mobil 1 Supercup, competizione professionistica internazionale che si tiene in concomitanza dei weekend di Formula 1.

Il motore e il prezzo

Al momento della catalogazione, la speciale Porsche di Dua Lipa segnava 5.265 chilometri: la vettura ha un valore stimato di circa 470.000 dollari che secondo RM Sotheby’s è il prezzo al quale verrà venduta nell’asta che finirà il 31 luglio del 2025.

Il cuore pulsante della speciale Porsche è il motore boxer aspirato da 4,0 litri con sei cilindri in linea e limitazione a 9.000 giri/min; i 525 CV di potenza vengono trasmessi alle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti.

Le prestazioni sono da competizione: accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in appena 3,2 secondi e velocità massima di 296 chilometri orari. Aerodinamica all’avanguardia: è presente un enorme alettone posteriore che incorpora un sistema di riduzione della resistenza aerodinamica in stile Formula 1, un condotto dell’aria S-Duct, uno splitter anteriore aggressivo e un diffusore posteriore.

La 911 GT3 RS di Dua Lipa è dotata dell’ambitissimo pacchetto Weissach che prende il nome dal circuito di test e sviluppo di Porsche ed è dotata di cerchi in magnesio e componenti della trasmissione rinforzati in fibra di carbonio, soluzione che permette di risparmiare 22 chili rispetto alla GT3 RS standard.