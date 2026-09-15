Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images All'asta un'altra auto della collezione di Schumacher

Le condizioni fisiche, avvolte dal mistero, in cui è piombato il 7 volte campione del mondo della F1 hanno spinto i familiari a prendere in considerazione l’idea di cedere tantissimi bolidi che erano conservati in garage. Nell’arco della sua lunga carriera nel Motorsport Michael Schumacher era riuscito ad accumulare le vetture più iconiche della storia dell’Automotive, sfruttando fama e potere economico.

Dato il legale storico con la Scuderia italiana, il Kaiser aveva deciso di acquistare di nascosto un modello iconico di Porsche. Si tratta della Carrera GT, prodotta dal 2003 al 2006, in ricordo del 3º posto assoluto conquistato nella Carrera Messicana del 1954 dalla Casa di Stoccarda. Nell’anno del conseguimento del suo ultimo riconoscimento iridato in Formula 1, il fuoriclasse della Ferrari si innamorò delle linee sinuose della biposto tedesca, svelata per la prima volta al Salone dell’Automobile di Ginevra nel 2000.

Asta rovente

Il 16 gennaio 2027, in base alle anticipazione dei lotti fatta da Mecum Auctions, nell’evento di Kissimmee in Florida verrà battuta all’asta la Porsche Carrera GT del Barone Rosso. Dopo anni di mistero, a causa di una clausola che impediva all’ex uomo simbolo della Ferrari di diventare ambasciatore di altri marchi di auto, è emersa la verità. Nonostante gli accordi con il Gruppo FIAT, previsti dal contratto con la Scuderia modenese, il pilota decise di non lasciarsi sfuggire una della auto più belle dell’epoca.

La vettura era spinta da un motore V10 di 5,7 litri di cilindrata da 450 kW (612 CV), il più grande e potente allora mai costruito dal brand Porsche, associato ad un cambio manuale a sei rapporti. L’auto presentava poca elettronica, favorendo lo stile di guida maschio di Michael. La Carrera GT era nata per manici autentici in grado di sussurrare alle gomme e richiedeva tanto talento. La sportiva venne acquistata attraverso la società del manager Willi Weber, che quindi risultava formalmente come proprietario, un modo per aggirare il problema contrattuale con la Casa modenese.

Ufficio Stampa Mecum

Chilometraggio basso

Michael decise di personalizzare la GT con una colorazione nera per quanto concerne la carrozzeria, l’abitacolo e i cerchi in lega, lasciando dei dettagli rossi come il bordo dei cerchioni, le pinze dei freni, oltre ai dadi di fissaggio. Sulla Porsche del Kaiser spiccava anche un logo adesivo rosso con le iniziali “MS”, posto sulla copertura del vano motore. L’auto ha affrontato 14.000 chilometri e solo di recente è stato certificato il legame con il suo noto proprietario. Il modello è balzato agli onori della cronaca anche per la triste vicenda che ha riguardato Paul Walker, compianto attore americano scomparso il 30 novembre 2013 a causa di uno schianto a Los Angeles.

Realizzata in appena 1.270 esemplari, vantava un motore nato per le sport prototipo LMP1, concepito per equipaggiare una vettura destinata ad affrontare la 24 Ore di Le Mans al posto della 911 GT1/98. In Casa Volkswagen Ferdinand Piëch non avrebbe voluto che Porsche facesse concorrenza all’Audi R8 Sport nell’edizione di inizio secolo della 24 Ore, forse non immaginando che il lavoro avrebbe portato a creare un oggetto di culto della produzione stradale. Acquistare la Carrera GT guidata da Michael Schumacher significa fare oggi un sicuro investimento. La vendita è persino accompagnata da fotografie che documentano che alla guida dell’auto ci fosse proprio il campione tedesco.