Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Cambio di mano per la barca di Stefano De Martino

Un video su TikTok, pochi secondi di immagini che scorrono veloci tra un filtro e una melodia virale, è bastato a scatenare la curiosità dei fan e a chiudere, simbolicamente, un capitolo della vita privata di uno dei conduttori più amati d’Italia. Le immagini mostrano un gruppo di persone che festeggia allegramente a bordo di un’imbarcazione elegante, con i calici alzati verso il cielo in un brindisi che segna un passaggio di proprietà definitivo.

La didascalia del contenuto non lascia spazio a interpretazioni: “L’ex barca di Stefano De Martino“. Ma il dettaglio che ha colpito maggiormente l’attenzione dei follower, confermando che quel legame con il passato è stato reciso, è inciso a poppa: il nome Santiago, dedicato al figlio nato dall’unione con Belén Rodríguez, è sparito per far posto a un più impersonale “Lions“.

Un po’ di storia

Per comprendere appieno il valore, non solo economico ma anche affettivo, di questo mezzo, bisogna fare un salto indietro nel tempo fino al 2019. In quell’anno, Stefano De Martino decise di commissionare quello che sarebbe diventato il suo rifugio personale tra le onde a uno dei nomi più prestigiosi della cantieristica campana: Stanislao Esposito.

Maestro artigiano di Castellammare di Stabia, Esposito è tra i pochi custodi rimasti della tradizione dei gozzi sorrentini, capaci di trasformare legni pregiati in opere d’arte galleggianti attraverso una lavorazione interamente artigianale. Il risultato di questo minuzioso lavoro fu un gioiello del mare, un gozzo sorrentino dal valore stimato tra i 250 e i 300 mila euro, costruito pezzo dopo pezzo seguendo i dettami della maestria locale.

Un rifugio sul mare

Il nome scelto all’epoca dal conduttore di Affari Tuoi non era affatto casuale. Battezzare la barca Santiago significava mettere al centro del proprio tempo libero il figlio nato con Belén nel 2013, un punto fermo nella vita di Stefano ben prima che diventasse il personaggio televisivo più chiacchierato e di successo del panorama italiano.

Quel gozzo non era semplicemente un bene di lusso da esibire, ma era il palcoscenico di anni di traversate estive, un guscio protettivo dove godersi momenti di relax lontano dai riflettori della televisione e dall’insistenza dei paparazzi, solcando le acque cristalline che separano Capri dalle isole pontine. Era l’incarnazione di una storia familiare che per anni ha alimentato le cronache rosa e che ora, attraverso una ridenominazione, trova una sua conclusione formale.

Un nuova vita

Nonostante qualche iniziale dubbio sollevato nei commenti del video social da parte di utenti scettici, l’autore della clip ha confermato l’identità dell’imbarcazione: si tratta proprio del gozzo appartenuto all’ex volto di Amici. La scelta dei nuovi proprietari di cambiare il nome e di celebrare l’acquisto con un brindisi solenne ha trasformato quella che sembrava una semplice indiscrezione di gossip in una vera e propria struttura narrativa.

In questa storia c’è tutto: c’è l’oggetto del desiderio, la barca; c’è un nome, “Santiago”, che portava con sé un peso emotivo e una storia pubblica estremamente ingombrante; e infine c’è la scelta consapevole di voltare pagina. Vedere quel nome sparire dalla poppa per far posto alla scritta “Lions” racconta molto della natura ciclica della vita e dei ricordi.

Le imbarcazioni di questa qualità, nate dalle mani di un maestro come Esposito, sono costruite per durare nel tempo, spesso sopravvivendo ai sentimenti e alle fasi della vita di chi le possiede. Dopo aver fatto da sfondo a stagioni di successi professionali e a grandi cambiamenti personali di De Martino, il gozzo sorrentino inizia ora una nuova esistenza, con nuovi passeggeri pronti a creare i propri ricordi tra le insenature del Mediterraneo.