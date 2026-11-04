Max Verstappen è stato avvistato a Monaco sulla Ferrari Daytona SP3: V12 da 829 CV, 599 esemplari e quotazioni milionarie per la hypercar del campione

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Ufficio Stampa Ferrari Max Verstappen, la Ferrari Daytona SP3 da sogno

Un quattro volte campione del mondo di Formula 1, abituato a dominare con i colori Red Bull, che passeggia per Monaco al volante di una Ferrari. Max Verstappen è stato avvistato nel Principato a bordo della sua Daytona SP3, una delle hypercar più esclusive mai uscite da Maranello.

In poche ore la notizia ha fatto il giro dei siti di settore. Del resto, quando una macchina del genere si muove tra le strade del Principato, difficile che qualcuno non se ne accorga.

Il suo gioiello da collezione

La Daytona SP3 appartiene alla famiglia Icona di Ferrari, la linea di serie limitate ispirate ai grandi modelli del passato. Questa in particolare celebra le sport prototipo che negli anni Sessanta portarono il Cavallino Rampante a dominare le gare di durata, a cominciare dallo storico tris di Ferrari alla 24 Ore di Daytona del 1967.

Ne esistono soltanto 599 esemplari in tutto il mondo, un numero che spiega da solo perché trovarne una sul mercato sia un’impresa. Chi vuole mettere le mani su una SP3, oggi, deve rivolgersi a chi già la possiede, e le quotazioni sono alle stelle.

Alcuni esemplari sono stati battuti all’asta per più di 10 milioni di dollari, mentre il record assoluto appartiene a una versione Tailormade, venduta per 26 milioni di dollari durante la Monterey Car Week. Tra i fortunati proprietari c’è anche il collega Leclerc e lo chef Gordon Ramsay, che ne ha una particolarmente bella e forse, nel confronto, anche più preziosa. Quanto valga quella di Verstappen resta un mistero, ma di sicuro non è una vettura per molti.

Vera hypercar

Dietro le forme scolpite della SP3 c’è un cuore che, per gli appassionati, vale da solo il prezzo del biglietto. Sotto il cofano lavora un V12 da 6,5 litri appartenente alla famiglia di quello della 812 Competizione, qui ottimizzato per erogare 829 CV e 930 Nm di coppia.

A gestire la potenza ci pensa un cambio a doppia frizione a sette rapporti, mentre le prestazioni dichiarate sono quelle di una vera hypercar: da 0 a 100 km/h in appena 2,85 secondi e una velocità massima di 340 km/h.

Numeri che sembrano fatti apposta per un pilota abituato a guidare al limite, e non c’è dubbio che un motore del genere sia l’ideale per chi di mestiere passa il tempo a spingere i motori oltre ogni soglia.

Il V12 Ferrari, del resto, è un’istituzione che nessuna transizione sembra riuscire a scalfire, almeno per ora. Basta pensare che persino un piccolo incidente al muso di una SP3 è diventato una notizia, vista la cifra necessaria per ripararla.

Non passa inosservata neanche a Monaco

Nel Principato, dove le supercar sono ormai parte dell’arredo urbano, c’è chi riesce comunque a farsi guardare. La SP3 di Verstappen sfoggia una livrea inconfondibile: Rosso Magma, strisce argentate lungo la carrozzeria e cerchi color rame, una combinazione elegante e decisa che mette d’accordo tradizione e personalità.

Se poi si pensa che il proprietario, in pista, non corre certo in rosso, l’effetto è ancora più curioso. Insomma, una Ferrari che attira l’attenzione anche tra altre Ferrari, guidata da uno dei piloti più vincenti del momento.