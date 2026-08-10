Pietro Chizzo sta realizzando un viaggio davvero folle: a bordo di una Vespa del 1967, infatti, ha raggiunto Capo Nord e ora si prepara a esplorare il Nord Europa prima di tornare a casa

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock In viaggio con la Vespa fino a Capo Nord

La Vespa è un veicolo iconico, soprattutto per quanto riguarda le sue versioni vintage, che spesso finiscono per arricchire i garage degli appassionati. C’è, però, chi la utilizza per viaggiare, seguendo itinerari decisamente al di fuori dell’ordinario. È il caso di Pietro Chizzo, protagonista di una vera e propria avventura durata più di 4.000 chilometri. Documentando la sua esperienza sui social, infatti, Chizzo ha raggiunto Capo Nord a bordo di una Vespa del 1967.

L’itinerario non è ancora finito: c’è ancora una fetta di Nord Europa da esplorare, prima di rientrare a casa dopo aver percorso circa 10 mila chilometri con il proprio mezzo a due ruote che, nonostante l’età, non ha ceduto, attraversando il continente fino a raggiungere un traguardo che, alla partenza, sembrava folle e che, invece, oggi è realtà. Pietro ha documentato la sua avventura tramite Instagram, con il post che trovate qui di sotto che è stato realizzato per celebrare l’arrivo a Capo Nord. Sul suo account troverete anche tutte le foto della Vespa (quella in copertina, invece, è un’immagine di repertorio), con anche i dettagli sul particolare sistema utilizzato per caricare tutto il necessario da avere con sé durante il viaggio.

In un’intervista rilasciata a Fanpage, Pietro ha sottolineato di aver acquistato due anni fa la Vespa e di averla restaurata e sistemata, proprio in vista di un viaggio “folle” come quello che sta compiendo. La partenza è avvenuta lo scorso 17 luglio, dalla provincia di Venezia. Per arrivare fino a Capo Nord sono stati necessari 21 giorni e oltre 4.600 chilometri.

Il percorso continuerà e la prossima tappa sarà “le isole Lofoten. Dopo scenderò fino a Oslo. Poi arriverò a Göteborg in Svezia, da lì Copenhagen in Danimarca. Farò un pezzo di Germania, andrò in Lussemburgo, farò un pezzo di Francia e dopo entrerò in Valle d’Aosta e farò tutto il Nord Italia da ovest a est.”

Gli imprevisti non sono mancati

Complessivamente, la stima è percorrere 10.500 chilometri (5.800 per l’andata e 4.700 per il ritorno). L’arrivo è previsto per il 30 agosto. Durante il viaggio, anche in considerazione dell’età avanzata della Vespa, il bagaglio prevede diversi pezzi di ricambio per evitare problemi. Le difficoltà tecniche, però, non sono mancate, con un guasto alla Vespa già nel secondo giorno dell’avventura.

Dal racconto di Pietro emerge anche qualche difficoltà climatica, nonostante l’estate. Nel profondo Nord, infatti, le temperature sono molto basse, arrivando fino a 4° C vicino a Capo Nord. Da non sottovalutare, inoltre, è il problema delle raffiche di vento, arrivate fino a 90 km/h. Il viaggio è autofinanziato: tramite i social, Pietro si sta creando un bel seguito (con oltre 50 mila follower su Instagram attualmente) e vende magliette dedicate al suo percorso.

Per ora, quindi, non ci resta che seguire l’account di Pietro e “accompagnarlo” nel suo itinerario, che ora è giunto alla metà e che terminerà soltanto sul finire del mese di agosto. Ci sono ancora tanti chilometri da percorrere e tante strade da scoprire, sempre a bordo della Vespa.