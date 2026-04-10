Tra pochi giorni sarà venduto all'asta un esemplare esclusivo di Vespa, realizzato da Piaggio per Scuderia Ferrari: è stato utilizzato nei paddock della Formula 1

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Sotheby's Un esemplare esclusivo di Vespa va all'asta

Sotheby’s ha in programma una vendita all’asta davvero insolita. Il prossimo 25 aprile, infatti, la casa d’aste metterà a disposizione dei collezionisti una Piaggio Vespa ET4 “Scuderia Ferrari”. Si tratta di un esemplare davvero esclusivo dell’iconica Vespa.

Questo modello, infatti, venne realizzato da Piaggio per la Scuderia Ferrari come parte di un lotto di appena 20 esemplari, in passato guidato anche da Michael Schumacher, solito utilizzare il modello a due ruote per muoversi velocemente nel paddock.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul modello che, molto probabilmente, sarà in grado di attirare un gran numero di collezionisti e appassionati (anche grazie a una valutazione accessibile), pronti a fare un’offerta per l’acquisto.

Un esemplare storico

La Piaggio Vespa ET4 “Scuderia Ferrari” è stata realizzata da Piaggio per Scuderia Ferrari. Come sottolineato in apertura, in totale la Casa di Maranello dovrebbe aver ricevuto appena 20 esemplari di Vespa, caratterizzati da una particolare colorazione rossa (un chiaro richiamo ai colori di Ferrari) e utilizzati nei paddock di Formula 1 di tutto il mondo nel corso della stagione 2001, conclusa con la vittoria di Michael Schumacher nel campionato piloti e della stessa Scuderia Ferrari nel campionato costruttori. Si tratta, quindi, di un vero e proprio pezzo di storia: l’esemplare in vendita, che potrebbe essere uno di quelli guidati anche dal pluricampione tedesco, può contare anche sul suo pass per il paddock del 2001 da Scuderia Ferrari.

Una Vespa per collezionisti

È chiaro che la Piaggio Vespa ET4 “Scuderia Ferrari” è destinata a diventare un esemplare per veri collezionisti, considerando che si tratta di un esemplare di una serie limitata che non è stata commercializzata direttamente ma è stata commissionata da un cliente esclusivo come Scuderia Ferrari e guidata da Michael Schumacher (e dagli altri membri del team). Il modello in questione è accompagnato da un Certificato di Origine rilasciato da Piaggio, a seguito di un documento di libretto registrato a nome di Ferrari SpA.

Da segnalare che l’esemplare in questione presenta solo 2.039 chilometri percorsi. Il numero di telaio è ZAPM1900001018661. La Vespa ha un motore a quattro tempi da 125 cc abbinato a una trasmissione automatica twist and go. Per quanto riguarda la valutazione, invece, le stime di Sotheby’s posizionano questa Vespa firmata Scuderia Ferrari in una fascia di prezzo tra 15.000 e 20.000 euro.

Si tratta, quindi, di una valutazione particolarmente interessante e che, potenzialmente, potrebbe avvicinare numerosi collezionisti, desiderosi di arricchire il proprio garage con un esemplare davvero esclusivo di Vespa, sia per quanto riguarda la sua colorazione che, soprattutto, per la sua storia. Staremo a vedere quante saranno le offerte e fino a che prezzo collezionisti e appassionati si spingeranno per acquistare il modello.

Come sottolineato in precedenza, l’asta è in programma il prossimo 25 aprile 2026. Per maggiori dettagli potete consultare il sito ufficiale rmsothebys.com e fare riferimento al lotto 118, noto con il nome di 2001 Piaggio Vespa ET4 ‘Scuderia Ferrari’. Direttamente dal portale è già possibile registrarsi per fare un’offerta e, naturalmente, è possibile visualizzare tutta la documentazione relativa all’esemplare stesso, in modo da poter fare le dovute e necessarie valutazioni.