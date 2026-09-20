600 km/h e uno 0-100 in 0,3 secondi. Se leggessimo questi numeri senza conoscere chi ci sia dietro potremmo pensare al costruttore di una hypercar da milioni di euro e, invece, è tutta opera di Rosmar H, messasi al lavoro su una vecchia Audi A8 modificata in Romania. Nei filmati diffusi finora viaggia però a un’altra andatura per un motivo ancora più assurdo dei numeri annunciati: al posto della meccanica originale agisce un sistema ad aria compressa.

L’artefice? Adrian Roșca, inventore rumeno che ha utilizzato proprio l’ammiraglia tedesca come banco di prova della sua idea. Dell’impostazione originale è rimasto poco, almeno sul fronte meccanico, con l’aria che viene immagazzinata in serbatoi ad alta pressione e 360 bar necessari ad alimentare i cilindri pneumatici responsabili del movimento.

Le ruote posteriori fanno qualcosa di insolito

La parte interessante si trova al retrotreno. Due cilindri pneumatici intervengono sulle ruote posteriori, installate su supporti che consentono uno spostamento longitudinale rispetto alla vettura: in questo modo, le ruote arretrano e avanzano alternativamente, sfruttando il contatto con l’asfalto per imprimere la spinta alla carrozzeria.

Guardando il filmato si capisce meglio quanto sia bizzarro il risultato. L’A8 procede a piccoli scatti, accompagnati dagli sbuffi prodotti dall’impianto pneumatico. La ruota impegnata nel ciclo fa avanzare la macchina, poi torna nella posizione necessaria alla spinta successiva, dunque ‘altra ripete l’operazione e la berlina continua così la propria marcia. Piuttosto che guidare, sembra quasi di vederla camminare.

A rendere insolita l’A8 è l’assenza del movimento rotatorio normalmente necessario a trasmettere la forza alle ruote: la spinta nasce invece da un’azione lineare e ripetuta, evidente osservando il retrotreno durante la marcia. Ogni ruota posteriore compie il proprio movimento avanti e indietro, e l’effetto, visto dall’esterno, ricorda poco quello di un’automobile tradizionale. Persino il rumore cambia parecchio: al posto del motore arrivano gli sbuffi dell’aria rilasciata durante i vari cicli.

Mossi i primi passi nel 2023, nell’anno successivo sono stati provati i cilindri a 360 bar. Per arrivare a quello che lei stessa definisce “Direct Linear Torque”, Rosmar H ha dovuto addirittura prendere ispirazione dal movimento umano.

600 km/h ancora tutti da dimostrare

Lo 0-100 km/h in 0,3 secondi e i quasi 600 km/h appartengono ancora alle promesse di Rosmar H. I piani prevedono già un tentativo di record trasmesso in televisione, ma prima ci saranno da ultimare i test, resta da scoprire quando, visto che il prototipo V4 viene dato all’85% del completamento, e al momento nessun ente indipendente ha verificato i dati annunciati come obiettivo finale dalla società. Nei video circolati online l’Audi procede lentamente, senza avvicinarsi fin qui ai fantomatici 600 km/h.

Il progetto prevede inoltre di recuperare l’aria scaricata da un cilindro per alimentare l’altro, riducendo così quella richiesta durante il funzionamento, e lascia aperta la questione dell’aria: recuperarla durante il funzionamento non azzera l’energia necessaria a comprimerla di nuovo. Sul sito compare già il 2030 come possibile anno dell’arrivo sul mercato, preceduto da 100 hypercar costruite in serie limitata. Mancano però gli investitori, che l’azienda conta di cercare tra il 2026 e il 2027, valutando persino la possibilità di cedere questa tecnologia ad altre compagnie.