Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Dalla Gran Bretagna una di quelle storie che ci ricordano l’infinite possibilità della forza di volontà e dello spirito umano. Callum Smith, 23 anni, originario di Nuneaton, nel Warwickshire, è nato senza braccia a causa di una disabilità bilaterale agli arti superiori mai del tutto spiegata dalla medicina. Oggi, dopo anni di determinazione, è diventato pilota professionista, capace di guidare in pista superando i 180 km/h utilizzando esclusivamente i piedi.

La storia di Callum Smith

La passione di Smith per il motorsport affonda le radici nell’infanzia più tenera. A soli due anni, il piccolo Callum guardava insieme al nonno Michael le gare motociclistiche in televisione, sviluppando fin da subito un’attrazione quasi naturale verso il mondo delle due e quattro ruote. Un amore che, con il passare degli anni, si è trasformato in un obiettivo concreto: essere il primo pilota al mondo competere senza l’utilizzo delle braccia.

Il percorso che ha portato Smith in pista è partito da un semplice gesto di coraggio: un’email inviata al Team BRIT, l’unica squadra corse al mondo composta interamente da piloti con disabilità. La risposta positiva del team ha aperto le porte a una serie di test che, nel tempo, lo hanno portato a conquistare un vero e proprio contratto da pilota.

Arruolato come pilota

Quello che rende ancora più straordinaria questa storia è la rapidità con cui si è sviluppata. Smith ha imparato a guidare un’auto normale solo un paio di anni fa, utilizzando un veicolo con il volante posizionato nel vano piedi. Da lì, il passo verso il motorsport agonistico è arrivato grazie proprio al Team BRIT, che dopo un test positivo a Silverstone lo ha arruolato come pilota rookie della squadra.

La prima vera prova su pista è arrivata nel luglio 2025 a Donington Park, dove Smith aveva toccato una velocità massima di circa 145 km/h lungo il celebre tracciato inglese di 4 km. Da allora i progressi non si sono fermati, fino a raggiungere in queste settimane i 180 km/h durante una giornata di prove sullo stesso circuito, a bordo della sua vettura appositamente modificata. “Non ci sono abbastanza parole per descrivere le sensazioni provate”, ha raccontato Smith dopo l’esperienza, sottolineando come l’emozione vissuta fosse completamente diversa da come l’aveva immaginata.

Una vettura su misura

Dietro le prestazioni di Smith c’è un lavoro tecnico non da poco, portato avanti dall’azienda Jim Doran Hand Controls di Coventry, specializzata nell’adattamento di veicoli per persone con disabilità. Per il giovane pilota è stata sviluppata una piastra di sterzo posizionata direttamente nel vano piedi: il piede sinistro gestisce la direzione della vettura, mentre il piede destro si occupa di acceleratore e freno, in un sistema che richiede una coordinazione occhio-piede fuori dal comune.

Il direttore dell’azienda, Dan Doran, ha raccontato come Smith fosse arrivato inizialmente senza conoscere le possibilità di adattamento disponibili sul mercato, per poi appassionarsi immediatamente al sistema di sterzo a pedale non appena gli è stato mostrato. La vettura scelta per l’operazione è una BMW Serie 1, modificata nel corso dell’estate proprio per rendere possibile questa configurazione di guida completamente inedita nel panorama motoristico mondiale.

Resta ancora qualche ostacolo da superare prima che Smith possa diventare pilota a tempo pieno: per ottenere la licenza necessaria a competere ufficialmente, dovrà dimostrare di riuscire a uscire dall’abitacolo senza assistenza in appena 10 secondi, oltre a raccogliere circa 50.000 sterline per coprire i costi di conversione della vettura, dell’equipaggiamento e della formazione. Un ostacolo economico che, come per molti giovani piloti alle prime armi, lo ha spinto a cercare sponsor disposti a credere nel progetto. L’obiettivo dichiarato, ambizioso quanto concreto, resta però sempre lo stesso: diventare il primo pilota al mondo a correre senza braccia, magari puntando un giorno addirittura alla 24 Ore di Le Mans, insieme ai compagni di squadra del Team BRIT.