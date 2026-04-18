Muovere lo spartitraffico per far “cambiare forma” alla strada: è questa la missione della Road Zipper, il camion che permette di ottimizzare la carreggiata senza ricorrere a costosi lavori di ampliamento. Attraverso il sistema, utilizzato su arterie congestionate come il Benjamin Franklin Bridge, la configurazione di marcia può cambiare in pochi minuti. Le immagini del mezzo stanno facendo il giro della rete perché dimostrano che non è necessario investire milioni per cambiare volto alla mobilità: basta spostare i blocchi in base all’andamento del traffico.

Come funziona lo spartitraffico

Sul Benjamin Franklin Bridge, tra Philadelphia e Camden, il sistema è diventato parte integrante del paesaggio. Nessuna magia: lo spartitraffico è composto da una catena di moduli in cemento armato, pesanti quasi una tonnellata ciascuno e uniti da perni d’acciaio. Il segreto sta tutto nel sottoscocca del camion, dove un binario a forma di “S” aggancia i blocchi mentre il veicolo avanza a passo d’uomo. La barriera viene sollevata abbastanza da farla scivolare lateralmente e ridepositata qualche metro più in là, così da invertire il senso di marcia di una corsia in una manciata di minuti. Lo spazio stradale viene letteralmente “riciclato” in tempo reale, risparmiando anni di attesa per l’apertura di nuovi cantieri o la stesura di chilometri di asfalto aggiuntivo.

Allargare la carreggiata può rappresentare un’impresa impossibile o troppo costosa su ponti storici o autostrade inserite nel tessuto urbano. La Road Zipper risolve il problema in concreto: permette di “giocare” con le corsie a disposizione, magari aggiungendone una in entrata al mattino e togliendola alla sera, senza dover posare un solo mattone. In questo caso, non si usano dei semplici coni di plastica, ma si solleva un muro di cemento tra i due sensi di marcia e il rischio di scontri frontali sfiora lo zero. Inoltre, la manutenzione delle barriere richiede interventi minimi, dato che i segmenti articolati nascono per assorbire piccoli urti senza compromettere la stabilità dell’intera struttura divisoria.

Dove la tecnologia trova applicazione

Se il Benjamin Franklin Bridge è uno degli esempi più famosi, la tecnologia è diventata uno standard in molti punti critici del pianeta. Oltre al ponte di Philadelphia, la tecnologia trova applicazione in diversi punti caldi del traffico mondiale, dal Golden Gate Bridge fino all’Harbour Bridge di Auckland e alla I-93 di Boston, dove la congestione renderebbe altrimenti impossibile la circolazione. Anche l’Australia la utilizza sulla Sydney Victoria Road per gestire i picchi di traffico mattutini.

Per funzionare correttamente, il Road Zipper procede con un’inclinazione laterale. Questo assetto, il cosiddetto “crab angle”, è l’unico modo per gestire la forza necessaria a spostare tonnellate di moduli in cemento armato mentre il mezzo continua la sua marcia. Servono solitamente due operatori: uno alla guida principale e uno posteriore per monitorare che la “posa” della cerniera sia millimetrica. In alternativa alle soluzioni digitali oggi predominanti, il gigante di ferro risolve il problema alla radice con un approccio totalmente analogico, e promuove la meccanica pesante, ancora in grado di offrire risposte efficaci alla richiesta di una circolazione migliore nelle nostre città.